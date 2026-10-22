Arnold Schwarzenegger compró una casa de 388 m² por US$3,2 millones y tres años después la vendió a un hijo de Robert F. Kennedy

Arnold Schwarzenegger compró una casa en Pacific Palisades, Los Ángeles, California, por US$3,2 millones en febrero de 2001. La propiedad fue adquirida como regalo de San Valentín para su entonces esposa, Maria Shriver. Tres años después, el actor y exgobernador del estado vendió la propiedad por US$3,4 millones a Matthew Maxwell Taylor Kennedy, hijo de Robert F. Kennedy.

¿Cómo fue la compra de la casa de Arnold Schwarzenegger en California?

De acuerdo con una nota de Los Angeles Times del 25 de febrero de 2001, los anteriores propietarios de la vivienda de Schwarzenegger eran Jay y Sherry Lustig.

El primero era desarrollador inmobiliario y copropietario del equipo de béisbol Pittsburgh Pirates .

. El matrimonio decidió vender la casa después de comenzar a pasar más tiempo en Pittsburgh.

La vivienda pertenecía a Jay y Sherry Lustig, quienes decidieron venderla después de ocho años para pasar más tiempo en Pittsburgh Realestate

La vivienda tenía cinco dormitorios y estaba ubicada sobre un terreno de casi 0,6 hectáreas. Los Lustig habían sido sus propietarios durante ocho años.

Con esa adquisición, Schwarzenegger y Shriver compraron por tercera vez en ocho años una propiedad vecina a su residencia de Pacific Palisades.

¿Cómo Arnold Schwarzenegger amplió sus propiedades en Pacific Palisades?

El matrimonio comenzó a reunir viviendas en esa zona de Los Ángeles después de comprar su primera casa en 1986, año en que se casaron.

La residencia original tenía siete dormitorios y una superficie construida de aproximadamente 604 m². Con el paso de los años, incorporaron otros inmuebles:

1993: compraron la antigua residencia del actor John Forsythe , que tenía cuatro dormitorios, unos 557 m² de superficie construida y una cancha de tenis.

compraron la antigua residencia del , que tenía cuatro dormitorios, unos 557 m² de superficie construida y una cancha de tenis. 1995: adquirieron la casa del actor Daniel J. Travanti , que contaba con cuatro dormitorios y aproximadamente 465 m².

adquirieron la , que contaba con cuatro dormitorios y aproximadamente 465 m². 2001: sumaron la vivienda de Jay y Sherry Lustig por US$3,2 millones. Con esta operación, el conjunto residencial alcanzó una extensión aproximada de 2,2 hectáreas.

Las cuatro construcciones databan de principios de la década de 1980. Según Los Angeles Times, la antigua vivienda de Forsythe se utilizaba como espacio de oficinas y alojamiento para invitados. Las casas estaban ubicadas sobre terrenos contiguos.

¿Quién es Max Kennedy, el hijo de Robert F. Kennedy que compró la casa?

El comprador de la propiedad fue Matthew Maxwell Taylor Kennedy, conocido como Max Kennedy, uno de los hijos de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy. También es primo de Maria Shriver, por lo que la operación inmobiliaria se realizó entre integrantes de la misma familia.

Según una publicación de Los Angeles Times del 1° de agosto de 2004, Kennedy pagó US$3,4 millones por la vivienda. La diferencia entre el precio de compra y el de venta fue de US$200 mil, sin considerar los gastos e impuestos asociados a ambas operaciones.

La mudanza de Arnold Schwarzenegger a Brentwood y la venta del complejo residencial

En 2002, Schwarzenegger y Shriver adquirieron otra residencia en una comunidad cerrada de Brentwood, también en Los Ángeles, por una cifra cercana a US$11,9 millones. La información publicada por Los Angeles Times el 5 de mayo de 2002 indicó que la nueva vivienda tenía cinco dormitorios, 11 baños y unos 1022 m² de superficie construida, además de vistas al océano.

La adquisición de 2001 representó la tercera compra de una propiedad vecina a la residencia principal del matrimonio en ocho años Realestate

En un principio, la pareja planeaba utilizar la casa de Brentwood de manera temporal mientras realizaba reformas importantes en su complejo de Pacific Palisades. También había considerado alquilar una residencia durante las obras, pero finalmente optó por comprar otra propiedad.