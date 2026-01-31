El artista de California que rescató carros Porsche incendiados y los convirtió en joyas cautivadoras
Ben Tuna, el autor de las intervenciones, utilizó autos que fueron alcanzados por las llamas en Pacific Palisades durante 2025
Un vitralista de Los Ángeles convirtió autos de lujo afectados por el fuego en verdaderas obras de arte. Se trata de Ben Tuna, que rescató carrocerías de Porsche dañadas en los incendios de Pacific Palisades durante 2025 y las transformó en piezas únicas al integrarlas con vitrales de iglesias abandonadas.
Ben Tuna, el artista que aprovechó los autos incendiados en California
Tras los incendios de 2025 en Pacific Palisades, una comunidad con vista al mar, ubicada entre Malibú y Santa Mónica, la mayoría de los autos alcanzados por las llamdas sufrieron daños irreparables. Se registraron desde carrocerías aplastadas hasta otras cubiertas de ceniza y polvo tóxico, según describió Los Angeles Times.
Más de 6000 vehículos se destruyeron solo en Pacific Palisades. Muchos eran autos de uso diario, mientras que otros eran camiones y furgonetas con herramientas. Pero también había piezas clásicas de alto valor.
Entre esos restos, Tuna enfocó toda su atención en los Porsche antiguos, dado que los considera unos verdaderos “iconos del diseño” y “los coches más reconocibles del mundo”.
En una entrevista con Los Angeles Times, comentó que, al ver esos vehículos destruidos que eran remolcados, pensó en la situación de sus dueños y afirmó que “era muy triste” quedarse sin algo que quizá les llevó “30, 40 o 50 años recuperar”.
A partir de marzo de 2025, Tuna recuperó cinco Porsche incendiados. De ese total, cuatro provenían del garaje de un coleccionista de Palisades, con quien estableció contacto a través de las redes sociales.
El artista explicó que quiso rescatar más unidades, pero no pudo hacerlo por falta de espacio y por los tiempos. “Probablemente podría haber conseguido 300, pero simplemente no tenía el espacio y no pude actuar lo suficientemente rápido”, lamentó.
El proceso de transformación de los Porsche destruidos por el fuego
El primer proyecto fue un Porsche 356 de 1965, que Tuna convirtió en una escultura móvil. Para lograr el resultado final, el trabajo le demandó varios meses en su taller, ubicado al este de Los Ángeles.
En el proceso participaron dos ayudantes, quienes debieron utilizar respiradores para evitar la exposición a cenizas y químicos peligrosos. La transformación de los coches comenzó con el desmantelamiento total de los daños y la pintura, hasta dejar solo el metal.
El siguiente paso fue preparar los vitrales, que fueron rescatados de 15 iglesias abandonadas. El artista cree que provienen de distintos países, épocas y talleres. Asimismo, incluso hay vidrios que fueron pintados a mano en Alemania a fines del siglo XIX. “Todas estas ventanas eran hermosas en su día, pero han sido olvidadas”, comentó.
Respecto de su manera de trabajar con este material, explicó que lo hace de manera intuitiva: ordena las piezas por tamaño y color, mientras que luego las suelda con plomo hasta formar arcos completos. Según comentó, nunca sabe cómo se verá una ventana hasta el final.
Dónde serán exhibidos los Porsche intervenidos tras los incendios de California
Aunque las obras aún están en proceso, Tuna ya sabe qué hará con ellas: exhibir los siete autos en una galería. Mientras avanzan los trabajos, el taller recibe visitantes. Entre ellos estuvo el dueño de los cuatro Porsche de Palisades, quien lloró al verlos.
El artista definió cada auto como un “altar” en memoria de los incendios y dejó un mensaje final: “Incluso cuando lo pierdes todo, aún puede surgir belleza de esa pérdida”.
