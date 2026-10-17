Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su mansión en California para construir un sendero de las montañas

Arnold Schwarzenegger donó, junto con la empresaria del sector del fitness Betty Weider, un terreno de aproximadamente 16 hectáreas en California para contribuir a la finalización del Backbone Trail. Este es un sendero que atraviesa las montañas de Santa Mónica, en Estados Unidos. La cesión formó parte de un proyecto de conservación y acceso público que culminó el 4 de junio de 2016, después de cuatro décadas de trabajo.

Qué terreno donó Arnold Schwarzenegger para construir el sendero en California

La propiedad cedida por el protagonista de Terminator y exgobernador de California se encuentra en Zuma Canyon, una zona de las montañas de Santa Mónica. Su superficie es de 40 acres, equivalentes a aproximadamente 16,2 hectáreas.

La propiedad representó la mayor donación privada de tierras destinada a completar el Backbone Trail nps.gov

Según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) en un comunicado del 26 de mayo de 2016, el terreno estaba valuado en más de US$500 mil y representó la mayor donación privada de tierras destinada a completar el Backbone Trail.

La propiedad constituyó uno de los terrenos necesarios para conectar diferentes sectores de la ruta. Durante años, la presencia de parcelas privadas había dificultado establecer un trayecto continuo entre los condados de Los Ángeles y Ventura.

De acuerdo con una publicación de Los Angeles Times de 2016, el Servicio de Parques Nacionales había previsto adquirir el terreno por US$450 mil mediante una subvención del condado. Sin embargo, la donación permitió destinar esos recursos a la compra de otras propiedades cercanas.

El medio también explicó que el terreno cedido por el actor podía desarrollarse con fines inmobiliarios, por lo que su incorporación al área protegida contribuyó a conservar el paisaje de la región.

El proyecto de 40 años que permitió completar el Backbone Trail de California

La finalización del Backbone Trail demandó cuatro décadas de trabajo para adquirir terrenos, preservar espacios naturales y conectar diferentes sectores del sendero.

Según la reseña histórica del Servicio de Parques Nacionales, la idea de establecer una ruta continua por las montañas de Santa Mónica comenzó a tomar forma durante la década de 1970, cuando se consolidaron varios parques estatales de la región.

Durante los años ochenta, California State Parks, Santa Monica Mountains Conservancy y el NPS comenzaron a trabajar junto con otras organizaciones para desarrollar el proyecto.

Algunos de los caminos incorporados al recorrido eran anteriores. Entre ellos se encontraba el Etz Meloy Motorway, construido en la década de 1920, según informó Los Angeles Times.

Para completar la conexión, diferentes organismos públicos adquirieron más de 180 parcelas, cuyo valor conjunto superaba los US$100 millones, de acuerdo con el comunicado del NPS publicado en mayo de 2016. El financiamiento procedió principalmente de bonos estatales y locales destinados a parques, además de recursos del Fondo Federal de Conservación de Tierras y Aguas.

Dónde comienza y termina el Backbone Trail de California

El Backbone Trail tiene una extensión de 67 millas, equivalentes a aproximadamente 108 kilómetros, y conecta dos parques estatales ubicados en el sur de California.

El recorrido comienza en Will Rogers State Historic Park, en el área de Los Ángeles, y atraviesa las montañas de Santa Mónica hasta llegar a Point Mugu State Park, en el condado de Ventura.

La incorporación de la propiedad al área protegida también contribuyó a preservar un sector de las montañas de Santa Mónica que podía destinarse a desarrollos inmobiliarios nps.gov

Según el Servicio de Parques Nacionales, el sendero atraviesa colinas cubiertas de chaparral, bosques de robles, valles y formaciones rocosas. También recorre sectores vinculados con los parques estatales de Topanga y Malibu Creek.

El sendero también ofrece vistas panorámicas del océano Pacífico. Desde determinados sectores, los visitantes pueden observar parte de la costa y las islas del Canal durante los días despejados.