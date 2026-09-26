Arnold Schwarzenegger, 79 años: “Cada comida debe tener proteína y fibra”

El actor y expromotor de fisicoculturismo Arnold Schwarzenegger compartió una serie de recomendaciones nutricionales y de entrenamiento a través de su boletín oficial este 23 de septiembre de 2026. El exgobernador, que hoy tiene 79 años, fijó pautas concretas sobre hábitos alimenticios, actividad física semanal y el enfoque mental necesario para lograr progresos de salud.

Qué dijo Arnold Schwarzenegger sobre el tipo de alimentos que se deben consumir

En su columna periódica del sitio Arnold’s Pump Club, Schwarzenegger enfatizó la necesidad de incrementar el consumo diario de nutrientes clave para optimizar la dieta. En ese marco, atribuyó una gran importancia a las proteínas y fibras: “Su nueva regla es que cada comida tiene que tener ambas cosas”.

Arnold Schwarzenegger recomendó el yogur griego con granolas para los hábitos alimenticios (Foto: FreeP¡CK)

Para facilitar el cumplimiento de esta pauta, el exdeportista sugirió opciones como yogur griego con bayas, pan de masa madre con huevos o ensaladas con pollo, pescado o tofu. Respecto a la cena, recomendó incluir vegetales y proteínas magras junto con lentejas.

El exgobernador de California también explicó el impacto que genera este hábito sobre las colaciones y el consumo de alimentos procesados entre horas. “Se darán cuenta rápidamente de que esta regla hace que picar sea imposible o realmente saludable”, remarcó.

El culturista advirtió que los productos ultraprocesados como papas fritas y golosinas carecen por completo de proteína y fibra. Por esta razón, el exatleta aconsejó incorporar opciones con queso rico en proteínas y frutas frescas para acompañar las comidas.

Los consejos de rutina de Schwarzenegger para la actividad física

En el ámbito de la actividad física, Schwarzenegger presentó recomendaciones sencillas para incorporar el movimiento de forma constante. Sobre la frecuencia mínima de entrenamiento, el actor indicó: “Encuentren 30 minutos, tres días a la semana, para entrenar con la resistencia de su cuerpo en casa o con pesas en un gimnasio”.

El exgobernador remarcó que estas metas iniciales no requieren esquemas complejos ni largas horas en las instalaciones deportivas. Asimismo, aconsejó: “Salgan a caminar o a hacer algún movimiento fuera del entrenamiento todos los días”.

El promotor deportivo sostuvo que la constancia en estas tres pautas básicas genera resultados medibles a lo largo del tiempo. “Les prometo que no importa cuáles sean sus desafíos, si entrenan tres días a la semana, comen proteína y fibra en cada comida y caminan, progresarán”, aseguró.

Arnold Schwarzenegger entrena intensamente a su hijo Joseph Baena Instagram

Además, Schwarzenegger insistió en que estas recomendaciones no exigen dietas perfectas ni rutinas extenuantes para lograr avances. Para el exatleta, la prioridad consiste en iniciar el proceso y mantener la disciplina de manera constante.

Cambio de mentalidad y superación: los mensajes motivacionales de Schwarzenegger

En su mensaje, el actor instó a sus seguidores a transformar la perspectiva psicológica con la que abordan sus metas personales. Sobre este cambio de actitud, afirmó: “No es su programa o su dieta lo que tienen que cambiar, es su mente”.

El exculturista observó que muchas personas consideran sus dificultades particulares como barreras insuperables para ejercitarse. Ante esa postura, el actor enfatizó: “Tienen que dejar de tratarse como un artefacto raro y valioso que guardan en una caja fuerte y empezar a hacerlo”.

Arnold Schwarzenegger entrenando a sus 79 años

Schwarzenegger recordó que a lo largo de seis décadas de trayectoria presenció casos de superación en diversos rangos de edad y condiciones de salud. “No hay ninguna historia que puedan contarme que no haya escuchado en seis décadas de promoción del bienestar”, aseveró.

Finalmente, invitó a las personas a concentrarse en sus capacidades actuales para superar cualquier límite percibido. “Es hora de redefinirse por lo que pueden hacer, en lugar de por lo que creen que no pueden hacer”, concluyó.