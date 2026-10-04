Arnold Schwarzenegger, 79 años: “Tenemos rutinas para que podamos disfrutar de las excepciones”

A los 79 años, Arnold Schwarzenegger contó que durante su reciente viaje a Oktoberfest, en Múnich, dejó de lado por unos días sus hábitos de alimentación. En un extenso escrito, relató qué comió durante el festival y explicó cómo entiende la relación entre las rutinas y las excepciones.

El relato de Arnold Schwarzenegger sobre Oktoberfest y las excepciones

“Tenemos rutinas para que podamos disfrutar de las excepciones”, escribió Schwarzenegger en una edición de su boletín Arnold’s Pump Club al referirse a su experiencia. También contó que tomó cerveza y comió pretzels, salchichas, schnitzel y Kaiserschmarrn, entre otros platos típicos del festival.

El entrenamiento de Arnold Schwarzenegger a sus 79 años

El actor explicó que no se preocupó por las cantidades durante esos días. “No pensé en una sola porción”, señaló en su boletín.

También aseguró que no se siente mal por haberse apartado temporalmente de su alimentación habitual.

Schwarzenegger sostuvo que una excepción puede ser una comida, un día o incluso una semana completa de vacaciones. Para explicar su postura, señaló que una comida al día o una semana completa de vacaciones pueden formar parte de esos momentos fuera de la rutina.

La diferencia entre la excepción y la rutina, según Schwarzenegger

Para explicar su punto, describió un fin de semana en el que una persona puede tomar algo el viernes, extender las comidas y las salidas durante el sábado y terminar el domingo con comida para llevar.

Luego utilizó una comparación con un tren. Si se desvía de su recorrido, explicó, necesita volver a encontrar la ruta.

El actor habló sobre la rutina y la alimentación Facebook Arnold Schwarzenegger

En ese contexto, escribió que algunas personas pasan cuatro o cinco días en el intento de compensar lo ocurrido durante dos o tres días.

“Cuando la excepción se convierte en la rutina, ahí está el problema”, planteó en su reflexión. Para el deportista, la diferencia está en que una situación puntual puede mantenerse como una excepción, mientras que la repetición modifica el comportamiento habitual.

Cómo Arnold Schwarzenegger incorpora el entrenamiento a su día

Schwarzenegger contó que una de sus rutinas consiste en alimentar a sus animales y después subirse a la bicicleta para ir al gimnasio. Según explicó, esa secuencia forma parte de sus hábitos diarios y evita que tenga que decidir cada mañana si va a entrenar.

Schwarzenegger habló sobre su alimentación habitual y las excepciones Shutterstock

En su boletín también hizo una distinción entre las costumbres que ayudan a alcanzar determinados objetivos y aquellas que pueden llevar en la dirección contraria. “Los hábitos no siempre son buenos. Pueden llevarte hacia tus objetivos o alejarte de ellos”, escribió Schwarzenegger.

El exgobernador de California cerró su reflexión con una frase que resume el planteo que desarrolló después de su viaje a Múnich. “La excepción es donde disfrutas de la vida. La rutina es donde la construyes”, escribió.

En otras ocasiones, también se refirió a su alimentación y explicó que procura mantenerla sencilla y repetitiva. En un boletín anterior de Arnold’s Pump Club, señaló que después de entrenar suele desayunar avena o yogur griego, que para el almuerzo come ensalada y que por la noche suele elegir sopa.

“De vez en cuando, me vuelvo loco y como un schnitzel o un bistec, o una hamburguesa deliciosa”, contó. Además, agregó que su clave es mantener una alimentación rutinaria para que una comida abundante no modifique el resto de sus hábitos.