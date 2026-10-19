Arnold Schwarzenegger y una crítica directa a la política en California: “Servidores públicos, no servidores de partidos políticos”

El exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, lanzó una crítica a la forma de entender el servicio público y sostuvo que los funcionarios deben trabajar para los ciudadanos, independientemente de su afiliación política. El planteo coincidió con la conmemoración de los 20 años de una ley ambiental histórica del estado, una oportunidad que el exmandatario aprovechó para reivindicar su gestión.

Arnold Schwarzenegger cuestiona la lealtad partidaria en California

En una publicación en X, Schwarzenegger recordó que, durante su paso por la gobernación, tenía una pregunta sencilla para evaluar a quienes aspiraban a incorporarse a su oficina: si querían trabajar al servicio de la población.

Schwarzenegger habló sobre la política partidaria en California

Según explicó, no consideraba relevante el partido del que procedieran los candidatos ni la opinión que su propia organización política tuviera sobre ellos. Para el exgobernador, el criterio debía ser el compromiso con la ciudadanía y no la obediencia a una estructura partidaria.

“Así es como debería ser. Servidores públicos, no servidores de partidos políticos”, expresó Schwarzenegger en su mensaje.

La crítica de Schwarzenegger coincide con los 20 años de la AB 32

En su mensaje, el exgobernador se refirió a un evento celebrado para conmemorar las dos décadas de la AB 32, una ley ambiental que firmó durante su administración y que presentó como un hito de la política climática de California.

Schwarzenegger describió el encuentro como una ocasión para recordar una norma que, según su valoración, demostró que es posible proteger el entorno natural sin renunciar al fortalecimiento de la economía.

Schwarzenegger recordó que durante su paso por la gobernación evaluaba a los aspirantes a su equipo únicamente por su compromiso con la población Schwarzenegger en X

«El exmandatario destacó que, entre 2000 y 2023, las emisiones de gases de efecto invernadero de California disminuyeron un 21%, mientras que el producto estatal bruto creció un 81%.

El texto de la AB 32, conocida como Ley de Soluciones al Calentamiento Global de California de 2006, establece un marco legal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y asigna responsabilidades específicas a las autoridades estatales.

Para hacer frente a los riesgos del cambio climático, la AB 32 estableció obligaciones de seguimiento, presentación de información y verificación de las emisiones.

El texto también dispuso la adopción de un límite estatal de emisiones de gases de efecto invernadero equivalente a los niveles registrados en 1990, con el objetivo de alcanzarlo en 2020.

California: la protección ambiental como un punto de encuentro más allá de los partidos

La presencia del gobernador demócrata Gavin Newsom en el evento por los 20 años de la AB 32, la histórica ley ambiental firmada por el republicano Arnold Schwarzenegger, dejó una imagen que trasciende las diferencias partidarias en California.

La participación conjunta del republicano Arnold Schwarzenegger y del actual gobernador demócrata Gavin Newsom ofreció un gesto de unidad partidaria Oficina de prensa de Newsom en X

La participación de ambos dirigentes en la conmemoración puso de relieve la idea de que existen políticas públicas, como la protección del medioambiente y el desarrollo económico, que pueden sostenerse más allá de las identidades políticas.

Para Schwarzenegger, el encuentro también representó una oportunidad para reivindicar una concepción del servicio público en la que el interés de los ciudadanos debe estar por encima de la lealtad a un partido.

En ese contexto, la oficina de prensa de Newsom difundió cifras sobre las medidas de su administración vinculadas con el costo de la energía, las inversiones en las comunidades y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

Los datos acompañaron el mensaje de que la protección ambiental puede avanzar junto con iniciativas destinadas a aliviar los gastos de los hogares y mejorar las condiciones económicas de la población.

Entre las cifras presentadas por la oficina se encuentran: