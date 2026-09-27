Arnold Schwarzenegger, sobre su rutina a los 79 años: “No necesitas 15 ejercicios y 90 minutos”

Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California de 79 años, sostuvo que entrenar fuerza no requiere pasar largos períodos en el gimnasio ni realizar una gran cantidad de ejercicios. A través de Arnold’s Pump Club, su boletín y plataforma dedicada al bienestar, planteó concentrar el trabajo en movimientos que involucren diferentes grupos musculares al mismo tiempo.

Los cinco ejercicios que propone Schwarzenegger para desarrollar fuerza y masa muscular

“La mayoría de la gente complica demasiado el entrenamiento de fuerza”, dijo Schwarzenegger en su plataforma Arnold’s Pump Club. “No necesitas 15 ejercicios ni 90 minutos. Necesitas unos pocos movimientos amplios que involucren todo el cuerpo, con la intensidad suficiente para que marque la diferencia”, explicó.

El actor propone enfocar el entrenamiento en movimientos compuestos amplios que trabajen todo el cuerpo de forma eficiente un par de veces por semana Facebook Arnold Schwarzenegger

La propuesta del actor se estructura alrededor de cinco ejercicios:

Sentadilla : entre las alternativas del primer patrón se encuentran la sentadilla trasera, la sentadilla con mancuerna y la prensa de piernas.

: entre las alternativas del primer patrón se encuentran la sentadilla trasera, la sentadilla con mancuerna y la prensa de piernas. Bisagra de cadera : puede realizarse mediante peso muerto, peso muerto rumano o empuje de cadera.

: puede realizarse mediante peso muerto, peso muerto rumano o empuje de cadera. Empuje : con opciones como press de banca, press militar o flexiones.

: con opciones como press de banca, press militar o flexiones. Tirón : puede ejecutarse mediante remo, jalón al pecho o dominadas asistidas.

: puede ejecutarse mediante remo, jalón al pecho o dominadas asistidas. Transporte de peso: este consiste en sostener un objeto pesado, como mancuernas o un saco, y caminar durante aproximadamente 30 o 40 segundos.

La idea es seleccionar un ejercicio para cada categoría y repetir este esquema aproximadamente dos veces por semana. El método busca reducir la cantidad de decisiones y movimientos necesarios durante una sesión.

“Esta sesión trabaja todos los músculos principales con cinco ejercicios, de dos a tres series intensas cada uno, deteniéndote una o dos repeticiones antes de que tu técnica se vea comprometida”, explicó el exgobernador de California. “El objetivo es realizar las repeticiones más difíciles, y así sucesivamente”, señaló.

Si se cuenta con muy poco tiempo, Arnold sugiere realizar las series de calentamiento y luego ejecutar una única secuencia intensa de cada uno de los cinco ejercicios Instagram

Cómo organizar las series y repeticiones

Antes de comenzar las series principales, el esquema contempla entre dos y tres series de aproximación por ejercicio. La carga aumenta progresivamente desde alrededor del 50% hasta el 75-80% del peso previsto para las series de trabajo, con entre tres y seis repeticiones.

Luego se realizan de dos a tres series efectivas de cuatro a siete repeticiones. El descanso recomendado entre ellas es de dos a tres minutos.

Según el enfoque presentado por Schwarzenegger, la intensidad debe permitir que las últimas repeticiones sean exigentes, pero al mismo tiempo conservar una técnica adecuada y dejar aproximadamente una o dos repeticiones posibles antes de llegar al límite.

Cuando el tiempo disponible es reducido, la alternativa consiste en completar las series de preparación y hacer solamente una secuencia intensa de cada uno de los cinco movimientos. De esta manera, el entrenamiento puede concentrarse en los principales patrones sin extender innecesariamente la sesión.

Arnold Schwarzenegger entrenando a sus 79 años

El enfoque de Schwarzenegger también incluye hábitos y bienestar

La propuesta de Arnold’s Pump Club no se limita al ejercicio; Schwarzenegger planteó comenzar por una pregunta concreta: “¿Qué puedo hacer?”. El objetivo es dirigir la atención hacia las acciones que sí están al alcance de cada persona, en lugar de concentrarse en aquello que no puede modificar.

“Deja de preguntarte qué no puedes hacer. Pregúntate qué puedes”, dijo el actor. “Las pequeñas acciones también cuentan. No necesitas dinero ni tiempo”, señaló.

Dentro de esta filosofía también recomendó pequeñas acciones sociales, como saludar, sonreír o ayudar a otra persona. La intención es recuperar vínculos cotidianos y generar una sensación de participación en el entorno.

“Hay un millón de maneras de hacer del mundo un lugar un poco mejor cada día”, aseguró Schwarzenegger. “Deja de limitarte comparándote con los demás. No tienes que hacer lo que yo hago, lo que hace tu vecino, lo que lees en las noticias. Puedes animar a alguien simplemente preguntándole cómo le va el día”, agregó.

Otro concepto mencionado por el actor es el Fresh Start Effect, o efecto de inicio fresco. La estrategia consiste en aprovechar determinados momentos del calendario, como el comienzo de una semana, para establecer un nuevo punto de partida.

“Elige un hábito que quieras incorporar a tu rutina y empieza hoy mismo con la versión más sencilla”, recomendó. “Un entrenamiento, aunque sea corto, una comida casera. Nada de redes sociales una hora antes de dormir. No estás pagando el fin de semana. Estás usando la fecha para empezar la siguiente etapa”, señaló.