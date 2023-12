Así lucen hoy los gemelos de Mariah Carey

escuchar

Si bien Mariah Carey es una figura muy importante en el mundo de la música y su vida personal es muy discutida, la artista no suele aparecer en las redes en compañía de sus hijos gemelos. No obstante, en esta época de fiestas, la celebridad sorprendió a todos tras subir un video navideño donde aparece junto a toda su familia.

Desde su hogar, la exitosa cantante compartió un momento especial con los gemelos, Moroccan y Monroe, fruto de su relación con Nick Cannon. A través de su cuenta de Instagram, los fanáticos pudieron ver a los pequeños, que hoy tienen 12 años.

La familia filmó el clip con un enorme árbol de navidad de fondo, el cual estaba repleto de luces blancas. En la dinámica interpretada, los chicos expresaron que les disgustaba posar para una típica foto navideña junto a la cantante, que lucía un traje rojo con detalles blancos que evocaban al típico traje de Papá Noel.

En el video también estuvo presente un tercer niño. Sin embargo, la cantante no reveló su identidad, pese a que sus fanáticos preguntaron de quién se trataba en la sección de comentarios.

La vida personal de Mariah Carey ha sido tan variada y pública como su carrera musical. Mantuvo una relación con el jugador de béisbol Derek Jeter entre 1997 y 1998, y posteriormente con el cantante Luis Miguel desde 1998 hasta 2001.

Mariah Carey y el actor Nick Cannon se casaron en 2008 AP

Finalmente, conoció al actor y comediante Nick Cannon durante la grabación del video musical de su canción “Bye Bye” en una isla cerca de Antigua. Se casaron el 30 de abril de 2008 en Bahamas. Dos años después, la pareja anunció el embarazo y los gemelos nacieron en abril de 2011.

A mediados de 2014, Cannon confirmó su separación de Carey y en diciembre de ese mismo año, el actor solicitó el divorcio, que se concretó en 2016. Los pequeños han crecido lejos del foco público, pero ocasionalmente aparecen en momentos especiales como este video navideño, que en 72 horas superó el millón de reproducciones.

El fin de una era

No todo es alegría en la casa de Mariah Carey, luego de que un sorpresivo hecho transformara el espíritu navideño de la cantante estadounidense. Recientemente, el tema “Last Christmas”, de la banda británica Wham!, logró desplazar el clásico tema “All I Want For Christmas is You” como el número uno en la lista de éxitos de Navidad, 39 años después de su lanzamiento original.

La canción de Wham logró desplazar a la de Mariah Carey como el principal tema navideño Last Christmas, Wham!

Este logro representa la primera vez que la obra de George Michael y Andrew Ridgeley llega al primer puesto durante la semana de las fiestas. Ridgeley compartió su alegría y humildad ante este éxito en una entrevista con BBC, además de señalar que Michael, fallecido en 2016, siempre soñó con que este tema fuera la canción número uno en Navidad.

Lanzada en 1984, “Last Christmas” fue originalmente superada por “Do They Know It’s Christmas?” de Band Aid, que también contaba con la participación de Michael. Sin embargo, esta temporada, la canción ha experimentado un resurgimiento espectacular, con 13.3 millones de transmisiones en Reino Unido, lo que la convirtió en la más reproducida durante la semana de Navidad.