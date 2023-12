escuchar

Cada vez que se acerca Navidad, Mariah Carey vuele a ser noticia por algún remix de su ya clásico disco de villancicos o por brindar algún show alegórico rodeada de nieve y regalos. Este año no fue la excepción: el nombre de la cantante llegó a los principales medios estadounidenses y británicos, pero esta vez por una razón mucho más personal: la intérprete acaba de separarse de su novio, Bryan Tanaka, luego de 7 años de relación .

Según publicó este jueves Page Six, el motivo de la ruptura es que Tanaka soñaba con convertirse en padre. Una fuente cercana a la pareja aseguró que la diferencia de edad, de 14 años, resultó, también determinante: él, con 40 años, tiene planes muy distintos a los de la cantante, de 54. “ Él quiere tener una familia y ella definitivamente no comparte su deseo ”, aseguró la fuente. Carey es madre de los gemelos Monroe y Moroccan, de 12 años, fruto de su matrimonio con Nick Cannon, mientras que Tanaka no tiene hijos propios.

Los primeros indicios de que las cosas entre ellos no andaban bien los dio el viaje de Carey a Aspen, Colorado. Si bien ese es el destino elegido año tras año por la diva para recibir la Navidad, en esta oportunidad llegó sola. Tanaka tampoco estuvo presente en la gira Merry Christmas One and All!, que comenzó en noviembre en California.

Carey alimentó aún más las especulaciones de que la relación había terminado cuando le dijo a People, a principios de este mes, que había tenido un año difícil. “ He estado esperando esta Navidad durante todo el año. Desde el año pasado, porque el año pasado no fue el mejo r”, dijo la cantante de “Obsessed”. Y agregó: “Estoy agradecida por todo, pero no fue mi versión más divertida de la Navidad”. Además, prometió “divertirse” durante la temporada navideña de 2023 “contra viento y marea

La ganadora del Grammy y Tanaka fueron vistos juntos por última vez durante su cumpleaños en marzo, pero esta no es la primera vez que la pareja decide separase. En 2017 la cantante decidió tomarse un tiempo, pero se dieron una nueva oportunidad a las pocas semanas.

Los amores de Mariah

En 1993, mientras su carrera musical despegaba, Carey contrajo matrimonio con el productor musical Tommy Mottola. La relación se extendió hasta 1997, y al año siguiente sellaron un millonario divorcio.

Tiempo después, la intérprete de “Vision of Love” inició un sonado romance con Luis Miguel que, con algunas idas y vueltas, se prolongó por tres años. En el 2008, en tanto, volvió a pasar por el altar con el rapero y actor Nick Canon. “Ambos tenemos creencias similares y pensé que sería mucho más especial si esperábamos hasta después de casarnos”, confesó la cantante al Daily Mirror, al ser consultada sobre el pacto que los abstuvo de mantener relaciones sexuales antes de contraer matrimonio. “La primera vez fue en nuestra noche de boda, todo muy típico de una luna de miel, en las Bahamas. Eso es una mujer de verdad, que te hace esperar hasta el matrimonio. Lo digo cien por cien en serio. En realidad, ni siquiera sabía si saldría bien. Acostarnos por primera vez en nuestra luna de miel era una gran presión ”, agregó. En 2011, la pareja le dio la bienvenida a los mellizos Monroe y Moroccan Scott.

Mariah Carey y Nick Cannon shutterstock

La cantante volvió a sorprender al mundo cuando, en enero del 2016, dio a conocer que se había comprometido con el multimillonario James Packer. Los preparativos para la boda fueron enormes, incluso la cantante llegó a documentar la relación en su reality show de E!, Mariah’s World, en donde mostró como sería el vestido de novia y algunos detalles de la ceremonia. Sin embargo, el amor se terminó y el casamiento se canceló.

Mariah Carey y James Packer The Grosby Group

“Si fue una relación importante, está en mi libro. Si no está, es porque no lo fue”, dijo durante una entrevista con The Guardian mientras promocionaba su autobiografía, The Meaning of Mariah Carey. Después de aclarar esto, reveló un jugoso detalle sobre su romance con Packer, a quien no menciona en las páginas de su memoria. “ Para ser honesta, nosotros no tuvimos una relación física ”, dijo sobre su ex.

