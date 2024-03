Escuchar

La carrera de Tori Spelling despegó con el éxito de Beverly Hills, 90210, donde su interpretación de Donna Martin la convirtió en un ícono de la cultura pop de los años 90, pero con el paso del tiempo la actriz ha logrado demostrar su versatilidad al participar en varias películas y programas de televisión, así como también al incursionar en la escritura y la producción; sin embargo, fuera de la pantalla, ha enfrentado desafíos significativos.

Tori Spelling estuvo viviendo en una casa rodante junto a sus cinco hijos, luego del divorcio con Dean McDermott Captura de pantalla Daily Mail

Durante 2023, se vio obligada a abandonar su lujoso alquiler en Hidden Hills debido a un problema de moho tóxico, que coincidió con su divorcio con Dean McDermott después de 17 años de matrimonio. Por ese entonces, fue fotografiada mientras residía en moteles o vivía en una casa rodante con sus cinco hijos. Una década antes, ella misma compartió sus memorias en el libro Spelling It Like It Is, donde aseguró tener una obsesión por las mudanzas. “Cambiar de hogar es caro y nos ha puesto en una situación financiera precaria”, explicó en unas de las páginas.

Tori Spelling en su nuevo barrio en Woodland Hills Foto Instagram @torispelling

En ese sentido, la artista reconoció que vivió momentos económicos difíciles. Incluso a pesar de que, junto a su hermano menor Randy, de 45 años, se quedó con alrededor de US$800 mil cuando su padre, el magnate de la televisión Aaron Spelling, murió en 2006 a sus 83 años.

Cómo es la nueva casa por la que Tori Spelling paga US$15.000 al mes

Sin embargo, parece que en fechas recientes las cosas mejoran en su vida y ahora la actriz de 50 años dejó atrás su vivienda precaria y se mudó a una inmensa casa contemporánea en Woodland Hills, por la cual paga un alquiler mensual de US$15.000, según información de Daily Mail. La nueva residencia de dos pisos de la artista, tiene 278 metros cuadrados, cinco dormitorios, tres baños, una pileta y un spa, entre otros lujos. La casa también cuenta con una gran cocina, una cochera, aire central y todos los electrodomésticos necesarios.

¿A qué se dedica Tori Spelling en la actualidad?

En la actualidad, las redes sociales se presentan como una gran alternativa para hacer dinero. Como un usuario activo, Tori Spelling se ha convertido en una creadora de contenido constante. A través de su cuenta de Instagram, comparte cómo es su vida como madre, documentando momentos cotidianos como acompañar a sus hijos a clases de básquet, salidas y eventos especiales. Además, se ha sumado a la tendencia de sorteos en esta plataforma, asociándose con varias marcas para ofrecer premios a sus más de 1,7 millones de seguidores.

Tori Spelling durante la grabación de "9021OMG Podcast” Foto Instagram @torispelling

Pero sus actividades a través de internet no terminan allí. La actriz también se adentró en el mundo de los podcast junto a Jennie Garth, quien fue su compañera en la exitosa serie juvenil Beverly Hills, 90210, donde interpretó a Kelly Taylor. Juntas lanzaron 9021OMG Podcast, una charla donde comparten anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre su experiencia en la serie. El programa se encuentra disponible en plataformas de streaming como Spotify y Apple.

Aunque su principal foco de atención son las redes sociales, Tori Spelling sigue conectada con el mundo de la televisión. Durante el año pasado sorprendió a la audiencia de Antena 3 de España, tras su aparición en el famoso programa Mask Singer: adivina quién canta, donde estuvo disfrazada de Arlequín.

