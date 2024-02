Escuchar

Ann-Margret, una de las grandes divas del cine de Hollywood, dejó al público boquiabierto con una revelación sorprendente: a sus 82 años, todavía maneja su Harley-Davidson. La icónica cantante y actriz, conocida por su papel destacado en la película Viva Las Vegas, donde compartió pantalla con el legendario Elvis Presley, demuestra que el paso del tiempo no apagó su espíritu aventurero ni su amor por la velocidad.

“Por supuesto que todavía manejo mi Harley-Davidson. Me encanta la velocidad”, contó en diálogo con People durante la 25ª edición de los Women’s Image Awards. La Harley-Davidson de Ann-Margret es tan única como ella misma. Pintada en un hermoso tono lavanda y adornada con margaritas blancas en todas partes, esta moto no solo refleja el estilo distintivo de su piloto, sino que también personifica su audacia y su espíritu libre. Con flores que decoran el guardabarros trasero y delantero, es una extensión de su personalidad vibrante y enérgica.

El reconocimiento a Ann-Margret por su trayectoria en Hollywood

El reconocimiento a Ann-Margret por su trayectoria en Hollywood no se hizo esperar. Durante la ceremonia, celebrada en el Teatro Saban de Beverly Hills, recibió el premio Leyenda Viviente, un homenaje merecido a su legado en la industria del entretenimiento. “Soy muy afortunada. No puedo creer todas las cosas que me han pasado. Nunca lo esperé”, expresó con humildad sobre el escenario.

Ann-Margret recibe el premio Leyenda viviente, entregado por la organización Women's Image Network Captura de pantalla The Women's Image Awards

La filántropa Wallis Annenberg, encargada de entregar el galardón, elogió la impactante carrera de Ann-Margret y destacó su habilidad para dominar la pantalla y cautivar al público durante décadas. “Ser leyenda significa que no solo has compartido pantalla con algunas de las figuras más emblemáticas de Hollywood, como Elvis Presley, Jack Nicholson y Jack Lemon, sino que has dejado una marca imborrable en la historia del cine”, declaró. Con cinco Globos de Oro, un Emmy y dos nominaciones al Oscar, Ann-Margret ha demostrado su talento excepcional y su versatilidad como actriz a lo largo de los años.

Women’s Image Network, la organización detrás de los premios, se dedica a promover imágenes femeninas positivas en los medios de comunicación, celebrando el valor y la diversidad de las mujeres en todas sus formas. Con su estilo inconfundible y su espíritu indomable, Ann-Margret continúa inspirando a generaciones de mujeres a vivir sus vidas con pasión, determinación y autenticidad.

Quién es Ann-Margret, la Leyenda viviente

Puede que las nuevas generaciones no estén familiarizadas con su nombre, pero, en las calles de Hollywood, la presencia vibrante de Ann-Margret sigue resonando como una leyenda viviente. Nacida en Suecia en 1941, esta icónica figura del cine estadounidense dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Desde una edad temprana, demostró un talento innato para la actuación. Después de mudarse a Estados Unidos con su familia, comenzó a tomar clases de baile y rápidamente se destacó en el escenario.

Durante sus años de juventud, combinó sus estudios de oratoria en la Universidad Northwestern con actuaciones en clubes de jazz junto a su grupo, The Suttletones. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando fue descubierta por el legendario comediante George Burns, quien le ofreció un lugar en su espectáculo navideño en el Sahara de Las Vegas.

Elvis Presley y Ann Margret

Su papel en la película Bye, Bye Birdie en 1963 la catapultó a la fama y, al año siguiente, fue protagonista junto a Elvis Presley en Viva Las Vegas, consolidando su estatus como una de las estrellas más populares de la época dorada del cine.

Rumores de romance con Elvis Presley y su boda poco glamorosa con Roger Smith

Aunque fue vinculada sentimentalmente con Elvis Presley, conocido popularmente como “El rey del rock and roll”, la actriz siempre afirmó que el verdadero amor de su vida fue Roger Smith, con quien tuvo un matrimonio que perduró por más de 50 años hasta que enviudó en 2017.

Según le contó a People, su boda con Roger Smith no fue precisamente glamorosa. La pareja se fugó a Las Vegas y, en una habitación impregnada de humo de cigarrillo, ambos intercambiaron sus votos. Sin embargo, esa historia de amor resistió el paso del tiempo y se convirtió en un símbolo de amor eterno en la industria cinematográfica.

Ann-Margret arriba de su Harley Davidson que aún conserva Imagen de Instagram @officialannmargret

A sus 82 años, Ann-Margret continúa desafiando las expectativas y viviendo la vida al máximo. Su pasión por la velocidad y por la libertad la mantienen en la ruta, manejando su Harley-Davidson personalizada, adornada con flores, como una metáfora de su espíritu indomable y su vibrante personalidad.

LA NACION