Jim Carrey compró una mansión de más de 4047 m² por US$16,5 millones y diez años después la vende por US$35 millones

El actor Jim Carrey puso a la venta su residencia de Hawái con vista al mar por 35 millones de dólares. La oferta en el mercado inmobiliario ocurrió días después de su boda con Min Ah, en Los Ángeles, California, en el mes de octubre y está marcada 18,5 millones de dólares más de lo que la pagó en 2016.

Jim Carrey vende su propiedad en Maui un 112% más cara de su valor de compra

Carrey adquirió la mansión costera en la isla de Maui por US$16,5 millones. Una década después, según Realtor.com, la estrella fijó el valor de salida al mercado en US$35 millones.

La propiedad que Jim Carrey vende a US$35 millones se ubica frente al mar en la isla de Maui EFE

La cifra de venta implica un incremento superior al doble de su inversión inicial. La agencia inmobiliaria Hawaii Life gestiona la comercialización de la finca a través del agente Blake Hill.

La residencia salió al mercado con todos sus muebles incluidos en la transacción comercial. La oferta además coincide con una etapa de cambios personales en la vida del actor.

Carrey decidió vender la propiedad luego de diez años de volverlo su refugio privado, que le permitía alejarse del ritmo habitual de Hollywood. La propiedad es una de las pocas fincas disponibles con acceso directo a la playa en esa zona.

Con acceso a la playa y mobiliario incluido: así es la mansión de Jim Carrey en Maui

La mansión fue construida en 2002 y abarca una superficie de 4717 pies cuadrados sobre un terreno de casi un acre (casi 4047 m²). Además, cuenta con tres dormitorios y cuatro baños completos más un medio baño de visitas.

La propiedad que vende Jim Carrey se ubica a lo largo de 170 pies frente al agua en Keawakapu Beach Realtor.com

La propiedad ocupa 170 pies (51,82 metros) de frente, y tiene vista directa a la playa en Keawakapu Beach, donde finaliza South Kihei Road. La edificación principal se sitúa detrás de un jardín de césped verde con palmeras de coco, frente al océano.

El estudio de arquitectura Ike Kligerman Barkley diseñó la estructura para integrar los espacios interiores con el entorno natural. La sala principal cuenta con techos elevados de vigas de madera que se abren hacia una galería cerrada revestida en piedra.

La cocina incluye dos islas centrales, gabinetes blancos y electrodomésticos de alta gama. El dormitorio principal tiene una cama colgante y ventanales desde el suelo hasta el techo con vista a la costa.

El baño principal cuenta con una bañera de diseño y dos lavabos independientes. Mientras que el comedor cuenta con una mesa grande de madera y múltiples livings para recibir invitados.

En el exterior, una piscina de forma libre fluye entre rocas naturales e incluye una gruta con tobogán. El área recreativa cuenta además con una repisa poco profunda para descansar y un spa elevado.

Así se ve el dormitorio de la propiedad que vende Jim Carrey a US$35 millones Realtor.com

El casamiento de Jim Carrey y la venta de su propiedad en Los Ángeles

La decisión de vender la finca de Maui ocurrió poco después del matrimonio de Carrey con Min Ah en Los Ángeles. La pareja celebró una ceremonia íntima tras varios años de relación fuera de los focos mediáticos.

Carrey dedicó unas palabras a su esposa durante la entrega de los Premios César en París, en febrero de este año. En esa ceremonia pública, el actor definió a su pareja como una compañera “sublime”.

La oferta de la casa de Hawái sigue a la de su residencia histórica en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. El actor adquirió la propiedad por US$3,8 millones en 1994 y la vendió en US$17 millones en 2025.

Jim Carrey explica por qué decidió retirarse tan joven del cine

En 2022, Carrey declaró su intención de alejarse de la actuación para enfocarse en otras de sus pasiones artísticas: la pintura y la escritura.