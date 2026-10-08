Bruce Willis, 71 años, le vendió su antigua mansión a una pareja de argentinos y años después hicieron una operación por más del doble

Las casas de las estrellas de Hollywood suelen esconder historias que van mucho más allá de sus paredes y muchas terminan convirtiéndose en verdaderas piezas de colección dentro del mercado inmobiliario de lujo. Ese es el caso de una mansión de Beverly Hills que perteneció a Bruce Willis, el reconocido actor de Duro de matar y Sexto sentido, y que terminó protagonizando una de las operaciones inmobiliarias más importantes de Los Ángeles en 2026.

A sus 71 años y alejado de la actuación desde 2022 por problemas de salud, Willis continúa siendo una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Y aunque hace más de una década que dejó de ser propietario de aquella residencia, su nombre sigue vinculado a una casa que combina historia, lujo y una impresionante revalorización.

La antigua residencia del Willis en Beverly Hills se vendió en abril por US$41,25 millones en una transacción discreta, según informó el New York Post. Este precio la convierte en la segunda venta residencial más cara del condado de Los Ángeles en 2026, según The Real Deal.

Pero detrás de la millonaria operación también aparece una historia con protagonistas argentinos. Los últimos propietarios, el matrimonio argentino formado por Andrea y Carlos Alberini, el empresario vinculado a Guess y ex codirector ejecutivo de Restoration Hardware, quienes adquirieron la propiedad en 2014 por US$16,5 millones. En abril de 2026, 12 años después, consiguieron venderla por casi US$25 millones más, una diferencia de aproximadamente el 150% respecto del precio de adquisición, sin descontar las inversiones en remodelaciones ni los gastos de la propiedad.

Andrea y Carlos Alberini en el parque de la casa que le compraron a Bruce Willis donde plantaron olivares y árboles frutales y ahora está en venta TANVEER BADAL - NYTNS

El propio Willis había adquirido la residencia en 2004 por unos US$9 millones al productor cinematográfico Alan Ladd Jr. Durante su etapa como propietario, la casa formó parte de su vida familiar, incluida su relación con Emma Heming, con quien se casó en 2009.

Para crear su patio trasero, los Alberini trajeron al famoso paisajista Scott Shrader. “El concepto desde el principio fue una casa que cayó en medio de un olivar”, dijo Shrader. TANVEER BADAL - NYTNS

Una propiedad histórica y renovada

Construida en 1928, la mansión ubicada en Benedict Canyon Drive ha sido objeto de varias renovaciones a lo largo de los años. La propiedad cuenta con siete habitaciones en casi una hectárea de terreno, una piscina estilo resort, jardines paisajísticos y varias chimeneas.

La mansión fue construida en 1928 y está ubicada en Benedict Canyon Drive

Los interiores conservan elementos originales, como vigas a la vista, e incluyen amplias salas de estar, una cocina con dos islas, un comedor formal y un despacho con paneles de madera. La suite principal cuenta con terraza, un baño de lujo y dos vestidores, además de espacios como una sala de cine y una bodega.

Según el New York Post, la operación fue intermediada por agentes de alto perfil afiliados a los grupos Resident y Compass, aunque no se reveló la identidad del comprador.

La vida actual del actor

Tras abandonar su residencia en Beverly Hills, Willis y su esposa, Emma Heming, se mudaron a una propiedad en Bedford Corner, Nueva York, donde criaron a sus hijos hasta que vendieron la casa en 2020. Durante la pandemia, la familia pasó un tiempo en Idaho antes de regresar a California.

Bruce Willis y su esposa, Emma Heming Facebook Emma Heming Willis

En 2023, Emma Heming hizo público que al actor le habían diagnosticado demencia frontotemporal, una enfermedad que requiere cuidados permanentes. Desde entonces, Willis vive en una vivienda adaptada de una sola planta cerca de la casa principal de la familia, buscando mayor comodidad y supervisión constante.

En octubre de 2026, con motivo de la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, Emma Heming compartió una nueva fotografía de Willis y le dedicó un mensaje en el que destacó su legado y el papel que tiene en su trabajo de difusión sobre la enfermedad.

Su esposa también impulsa iniciativas para promover la investigación y acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares.