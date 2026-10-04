Mike Tyson compró una casa de 4740 metros cuadrados por US$3 millones y 30 años después se triplicó su precio

La mansión que el exboxeador Mike Tyson compró en Connecticut por tres millones de dólares, y de la cual fue dueño por siete años, ingresó nuevamente al mercado inmobiliario con una cotización superior. La propiedad de 17,6 acres se ubica en la localidad suburbana de Farmington y tiene un valor de venta actual de US$9,9 millones al día de hoy.

La compra de la propiedad por parte de Mike Tyson y su precio actual

Tyson adquirió la residencia en 1996 por un monto cercano a los US$3 millones.

por un monto cercano a los US$3 millones. Según un reporte de Realtor, tras tres décadas de historia y diversas reformas, la finca salió al mercado por US$9,9 millones.

La propiedad, de la que Mike Tyson fue dueño durante siete años, se sitúa en la zona central de Connecticut Mark J. Terrill - AP

Esta cotización actual representa casi el triple del valor inicial desembolsado por el púgil a mediados de la década de 1990.

La agente inmobiliaria Sherry Borgeson, de Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties, gestiona la venta directa de la finca.

La propiedad se sitúa en la zona central de Connecticut, a mitad de camino entre las ciudades de Boston y Nueva York. El inmueble ofrece conexiones rápidas hacia ambos centros urbanos gracias a su helipuerto propio.

Las características de la mansión y sus comodidades

La mansión abarca una superficie aproximada de 4740 metros cuadrados y dispone de 19 dormitorios en su estructura principal. La residencia incluye siete cocinas, un casino, una sala de puros y un club nocturno denominado Club TKO.

Tyson instaló personalmente la discoteca Club TKO en alusión al término de nocaut técnico. De acuerdo con Realtor, el complejo dispone además de un estudio de grabación profesional y una sala de cine privada para proyecciones.

La mansión, que se encuentra a la venta a casi US$10 millones en septiembre de 2026, cuenta con una discoteca con bar completo Realtor.com

Asimismo, la propiedad alberga múltiples salas de juegos, canchas deportivas, una piscina al aire libre y un espacio con pantalla verde. El área de spa interior posee piscina cubierta, sala de vapor, sauna de terapia de luz roja, zona de masajes y peluquería.

La cocina comercial de la finca cuenta con un horno de pizza y una mezcladora de masa industrial. En el terreno exterior, la propiedad ofrece un parque infantil y un estanque con muelle donde la familia conserva un bote a pedales.

Los propietarios utilizan el club nocturno como espacio para fiestas familiares y retiros corporativos. Durante los encuentros, los residentes contratan habitualmente barberos y estilistas para atender a sus invitados en la peluquería del spa.

La trayectoria de sus propietarios y los detalles del mercado inmobiliario

Tyson vendió la residencia al rapero 50 Cent por US$4,1 millones en el año 2003. El músico compró la finca como inversión inmobiliaria y grabó allí su álbum titulado The Massacre en 2005.

En 2019, los inversores gastronómicos Casey Askar y Shera Askar compraron la propiedad a 50 Cent por US$2,9 millones. Esta operación implicó un descuento del 84% respecto al precio inicial solicitado en el año 2007.

La familia Askar posee franquicias de restaurantes en todo el país y vive principalmente en Florida. La cercanía a sus negocios locales y al colegio de sus hijos motivó la compra de la finca en Connecticut.

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Los esposos Askar invirtieron más de US$3 millones en la renovación integral de la estructura construida en 1985. El matrimonio decidió poner la casa a la venta debido al crecimiento de sus siete hijos y el menor uso del complejo.

En el condado de Hartford, el precio medio de las viviendas alcanzó los US$396 mil en julio. La cotización de esta finca duplica el récord histórico anterior de la región, fijado en US$5 millones en 2011.