El actor estadounidense que fue detenido en la frontera de Texas con México: lo buscaban por intento de homicidio

La reciente noticia del arresto del actor Nick Pasqual en la frontera entre Estados Unidos y México conmocionó a Hollywood y puso de relieve la gravedad de la violencia doméstica. Según las autoridades, el hombre de 34 años enfrenta acusaciones graves, incluido el presunto intento de asesinato de su exnovia, quien fue identificada en medios estadounidenses como la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn.

El delito por el que detuvieron al actor Nick Pasqual

El hecho ocurrió el 23 de mayo pasado, cuando Pasqual irrumpió en la casa de Shehorn en Los Ángeles y la apuñaló en reiteradas ocasiones, poco después de que ella emitiera una orden de restricción en su contra.

El actor de producciones como "Rebel Moon" fue acusado de apuñalar a su exnovia Captura Prime Video

El actor fue detenido en un puesto de control en Sierra Blanca, Texas, mientras intentaba huir del país. Según detalla el informe policial, le provocó graves lesiones corporales a la víctima, quien fue hospitalizada con heridas críticas. El 24 de mayo, se emitió una orden de arresto contra él. Tras su detención, aún no se fijó una fecha para la lectura de los cargos.

Conocido por papeles menores en películas como Rebel Moon Part One y Jobs, así como en programas de televisión como How I Met Your Mother, Pasqual también participó en otras producciones, como National Day Riff y en la serie de ciencia ficción A Demon’s Destiny: The Lone Warrior.

La recaudación de fondos que se creó para la recuperación de Allie Shehorn

La gravedad de la situación generó una respuesta inmediata por parte de amigos y colegas de Shehorn, quienes crearon una página de recaudación de fondos para ayudarla en su recuperación. En un comunicado publicado en la plataforma GoFundMe, la describieron como una persona extraordinaria, llena de amor, y expresaron su solidaridad ante este momento difícil.

“Vengo a ustedes hoy con el corazón apesadumbrado y pidiendo ayuda para alguien muy importante para mí, mi amiga Allie. Recientemente, se enfrentó a un acto de violencia horrible y sin sentido: su exnovio la apuñaló varias veces”, detallaron.

Allie Shehorn, víctima del ataque perpetuado por el actor Nick Pasqual, su exnovio Instagram @allieshehornart

“Como resultado, Allie se encuentra ahora en el hospital luchando por su vida, en estado crítico. Ella es una persona extraordinaria, llena de calidez, amabilidad y amor. Nadie merece soportar una experiencia tan traumática, especialmente alguien tan compasiva y afectuosa. El camino hacia la recuperación será largo y arduo, pero con su apoyo, podemos ayudarla a aliviar su carga y brindarle la asistencia financiera que necesita desesperadamente”, concluyeron.

La palabra de la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, emitió unas declaraciones en las que calificó el incidente como atroz y volcó su total apoyo a la víctima, además de que ofreció más información respecto de lo sucedido.

“Mis pensamientos y mi más sentido pésame están con la víctima de este horrible incidente. Nuestra oficina, incluida nuestra Oficina de Servicios para Víctimas, le brinda nuestro apoyo y recursos mientras se embarca en el largo y difícil viaje de curación del trauma físico y emocional que le infligieron”, sostuvo en un comunicado de prensa compartido por la Oficina del fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

Por otro lado, destacó la importancia de enfrentar la violencia doméstica y aseguró que el individuo responsable de este acto será llevado ante la justicia y rendirá cuentas por sus acciones. Vale destacar que, si es declarado culpable de los cargos, la sentencia máxima es cadena perpetua en prisión estatal.

Allie Shehorn fue identificada en medios estadounidenses como la maquilladora de Hollywood Instagram @allieshehornart

Este lamentable hecho refleja una vez más los comportamientos abusivos en las relaciones de pareja o familiares y la importancia de abordar este problema de manera seria, con ayuda de las autoridades y personal capacitado. Mientras Hollywood se enfrenta a las repercusiones de este impactante suceso y expresan diversos mensajes de indignación en las redes sociales, la comunidad muestra su apoyo a Shehorn y pide públicamente el compromiso de generar políticas contra la violencia en todas sus formas para evitar situaciones como la que debió sufrir Alle Shehorn.

