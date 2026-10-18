Conmoción en Florida: de qué murió el cantautor venezolano Gustavo Ormo, fue encontrado en una piscina de Miami

Gustavo Enrique Ormo, un músico y pianista venezolano, fue hallado sin vida el pasado 16 de octubre en la piscina de su vivienda ubicada en Weston, Florida. La Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) investiga el hecho como una muerte sospechosa.

Qué se sabe de la muerte de Gustavo Ormo, el cantautor venezolano, en Florida

El incidente se dio a conocer a las 9 hs del viernes 16 de octubre, cuando la BSO y los servicios de rescate acudieron a una propiedad en la cuadra 2100 de Quail Roost Drive a nombre del músico.

Los paramédicos encontraron a Ormo sumergido en la piscina y lo declararon muerto en la escena. Su identidad fue confirmada a los medios horas después por su hermana, Antonietta Ormo, según Telemundo 51.

Investigación del caso de Gustavo Ormo por “muerte sospechosa”

De acuerdo con el Miami Herald, los operadores del servicio de emergencias indicaron en sus comunicaciones que el cuerpo del intérprete de “Desde Ayer” se encontraba “atado” en la piscina.

Conmoción en Florida: de qué murió el cantautor venezolano Gustavo Ormo que fue encontrado en una piscina de Miami

A su vez, tomas captadas por helicópteros de cadenas como WPLG Local 10 y Telemundo 51 habrían mostrado a una figura sumergida rodeada por lo que parecían ser cuerdas o mangueras en el agua, además de una soga tendida desde la terraza hacia la piscina.

“Estoy muy asustada porque aquí siempre hay mucha tranquilidad. En esta área todos nos conocemos”, señaló Luisa Cachón, una de las vecinas del músico, a Telemundo 51.

Las autoridades de BSO no han confirmado si el cuerpo estaba atado ni qué relación tenían las cuerdas halladas en el área. No obstante, calificaron el suceso como un “incidente sospechoso” y asignaron el expediente a las unidades de Homicidios y de Escena del Crimen.

Quién era Gustavo Ormo, el cantante venezolano que fue hallado muerto en Florida

Ormo (conocido artísticamente como Gus Ormo) fue un cantautor, compositor y pianista venezolano originario de Maracaibo. Comenzó a tocar el piano y la guitarra a los tres años de forma autodidacta.

El venezolano contaba con una trayectoria de 20 años donde escribía baladas pop románticas. El pasado 1° de octubre, presentó su último álbum, Ágape, que cuenta con canciones como “Claroscuro”, “Latidos” y “Alma”.

“De niño, Ormo escuchaba discos y sentía cómo la música despertaba sus emociones más profundas. Tal sensibilidad es poco común a esa edad, pero dice mucho del músico nato que es”, destacó un cable de PR Newswire sobre el cantante.

Gustavo Ormo contaba con más de 20 años de trayectoria en la industria musical. Componía baladas románticas Instagram/@gus_ormo

Su último concierto documentado fue el pasado 30 de julio de 2026 en Next Venues en Doral, Florida, ante amigos, colegas e invitados de la industria como Daniel Sarcos.