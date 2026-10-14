Eugenio Derbez y su renuncia al sueño americano por Europa: “No me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé”

La posibilidad de dejar Los Ángeles para instalarse en Madrid comenzó a tomar fuerza para Eugenio Derbez después de 12 años de residencia en Estados Unidos. El actor mexicano reconoció que su percepción de Hollywood cambió con el tiempo y que ahora se pregunta si quiere seguir persiguiendo las mismas metas profesionales o buscar una vida diferente junto a su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija, Aitana.

Por qué Eugenio Derbez considera dejar EE.UU. e irse a España

“Ya vine a explorar Madrid porque ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé. Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de EE.UU., el sueño americano”, declaró Derbez en una entrevista con la periodista María Guerra para el podcast La Script.

Eugenio Derbez lleva más de una década en Los Ángeles, pero ahora explora la posibilidad de comenzar una nueva etapa personal y profesional en Madrid

El actor también mencionó a Antonio Banderas y Javier Bardem, dos intérpretes españoles que desarrollaron parte de sus carreras en el extranjero y que mantienen vínculos profesionales con su país. Derbez explicó que ahora comprende mejor por qué algunos artistas alternan proyectos internacionales con otros que les permiten regresar a sus raíces.

“Y claro, hay más, podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”, expresó.

“Tengo una vida que no disfruto”: la reflexión de Eugenio Derbez

Las dudas sobre dónde vivir se relacionan con otras reflexiones que Derbez compartió en el programa de YouTube De Estreno. En esa conversación, difundida en septiembre, habló sobre el ritmo de trabajo que mantiene y la necesidad de revisar sus prioridades personales.

“Tengo una vida que no disfruto”, reconoció Derbez en esa entrevista. El artista se preguntó si quería intentar demostrar hasta dónde puede llegar profesionalmente o si prefería dedicar más tiempo a otras experiencias.

Eugenio Derbez considera quedarse en EE.UU. para trabajar como director

Si bien contempla la posibilidad de vivir en España, el actor todavía tiene una meta profesional pendiente: volver a dirigir películas. Derbez explicó que quiere retomar esa faceta de su carrera y desarrollar proyectos en inglés con proyección internacional.

“Tengo un sueño de que quiero dirigir, porque siento que es algo que tengo muy atrasado”, afirmó en De Estreno.

Según explicó, cuando se mudó al país norteamericano, el desconocimiento del idioma y de la cultura lo llevó a concentrarse en otras áreas profesionales y a dejar la dirección en un segundo plano.

El actor mexicano Eugenio Derbez reconoció que Hollywood ya no le atrae como imaginaba Emma McIntyre - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Al mudarme a EE.UU., por el miedo de no conocer el idioma ni la cultura, me pasé al asiento de atrás. Entonces, quiero retomar eso, pero ahora en inglés y para el mundo entero”, señaló.

Por ahora, no confirmó que vaya a dejar Los Ángeles ni que su familia se traslade a Madrid. “Creo que hoy en día más que nunca tengo que cuestionarme si quiero seguir avanzando en mi carrera o dedicarle tiempo a Eugenio, a aquel niño que tenía sueños también personales y que nunca ha cumplido, y esos sueños ya se tienen que cumplir algún día”, reflexionó.