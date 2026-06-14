Quién era el reconocido cantante californiano que murió junto a Gaspi en Río de Janeiro

Oliver Tree Nickell, músico estadounidense de 32 años oriundo de Santa Cruz, California, murió este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro junto al youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. La colisión entre dos aeronaves ocurrió a las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña, y dejó seis personas fallecidas. Al momento de su muerte, Tree contaba con cerca de 20 millones de seguidores en redes sociales y más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Cómo fue construyendo su carrera desde California

Desde muy joven, Tree mostró un vínculo intenso con la música: tomó clases de piano a los tres años, escribía canciones al año siguiente y grabó un álbum a los seis. En la escuela secundaria se interesó por el hip-hop y la música electrónica, se convirtió en DJ y grabó con el grupo de rap Mindfuck.

Oliver Tree era conocido en la escena de música alternativa (Fuente: Instagram/@olivertree)

A los 17 años ya había abierto shows para Skrillex y Zeds Dead. Su propuesta musical combinaba el electropop, el rock alternativo y el hip-hop, y se hizo conocido masivamente en 2016 con la canción “When I’m Down”, producida junto a Whethan, que se convirtió en una sensación viral y le valió un contrato con Atlantic Records.

Los temas que lo convirtieron en referencia del pop alternativo

En 2018 lanzó el EP Alien Boy, que obtuvo certificación de oro, y la canción que le daba nombre alcanzó el disco de platino. En 2020 publicó su álbum debut en un sello mayor, “Ugly Is Beautiful”, que debutó en el número 14 del Billboard 200 y llegó al número 1 en la lista de álbumes de rock.

Oliver Tree alcanzó reconocimiento internacional con “Life Goes On” en 2021 y “Miss You” en 2022. Su cuarto álbum de estudio, “Love You Madly Hate You Badly”, había sido lanzado el 24 de abril de 2026, pocas semanas antes de su muerte.

Qué hacía en Río de Janeiro y quiénes viajaban con él

Horas antes del accidente, Oliver Tree había publicado en su cuenta de Instagram un video junto a un influencer brasileño, donde se lo veía vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso. En sus redes sociales había anunciado una gira mundial por más de 40 países en seis meses.

El momento en que chocaron los helicópteros donde iban los argentinos Gaspar Prim Díaz y Lucas Vignale

En la aeronave viajaban Gaspi, el director argentino Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. En el segundo helicóptero se encontraba el piloto Charles Marsillac. Las causas de la colisión son investigadas por las autoridades brasileñas

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.