Cristóbal Fernández, actor y futbolista mexicano: “Nunca es tarde para cumplir tus sueños”

“Fútbol es vida” es la frase que resume la esencia de la serie “Ted Lasso”, disponible en Apple TV+. El lema cobra especial significado a través del personaje interpretado por Cristóbal Fernández, un actor y futbolista mexicano que, a los 35 años, retomó el fútbol profesional en EE.UU. tras su carrera en Hollywood.

La historia de Cristóbal Fernández, el actor mexicano que cumplió su sueño en Hollywood

Fernández nació el 27 de enero de 1991 en Guadalajara, México. A los 15 años comenzó a jugar en tercera y segunda división con Los Tecos, mientras estudiaba secundaria por las noches para entrenar de día.

“Siempre mi familia decía: ‘Cristóbal bebe, come y habla fútbol’”, explicó en una entrevista con Julio Vaqueiro para Noticias Telemundo.

Poco después de iniciar, sufrió lesiones en ambas rodillas, lo que afectó su carrera deportiva. “En ese momento me di cuenta de que las cosas no estaban saliendo como quería. Fue muy feo”, señaló.

El inicio de su carrera actoral y su interpretación en “Ted Lasso”

Tras retirarse del fútbol, sufrió una crisis existencial. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y en 2016 viajó al Reino Unido para realizar una maestría en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey.

Cristóbal Fernández audicionó para "Ted Lasso" en 2019 Instagram/@futbolesvida_podcast

Durante su estancia en Londres, trabajó en un restaurante mexicano de tacos para financiar su propio material actoral. “Mi dinero lo invertía en mis cortometrajes”, señaló.

En 2019 se presentó a las audiciones de la serie “Ted Lasso”. En un principio, su personaje sería un jugador islandés llamado Gunnar. Sin embargo, tras comprobar su carisma y habilidad con el balón, los creadores adaptaron el papel. Así nació Dani Rojas.

“Durante la primera audición, teníamos que presentarnos y hablar sobre experiencia actoral. Allí les dije: ‘Mi nombre es Cristóbal Fernández y para mí el fútbol es vida desde que era pequeño’. De ahí surgió mi frase en la serie. Después me enteré de que los escritores se habían inspirado en las audiciones para crear los personajes”, recordó.

Camino en Hollywood y su regreso al fútbol: los nuevos proyectos de Cristóbal Fernández

“Ted Lasso” se consolidó como una de las series más emblemáticas de Apple TV+. Tras recibir 20 nominaciones a los premios Emmy por su primera temporada, Fernández comenzó a recibir nuevas propuestas en Hollywood, entre ellas “Venom: El Último Baile”, la serie “Acapulco” y la comedia “Una Pequeña Confusión”.

Cuando cumplió 35 años, retomó el fútbol profesional tras ser fichado por El Paso Locomotive FC de la segunda división de Estados Unidos. “Esto me abre puertas para poder demostrar que puedo intentarlo una vez más”, dijo sonriente ante Noticias Telemundo.