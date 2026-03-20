Dónde está Mauricio Clark, el ex Televisa que reveló haber sufrido un “exorcismo” y desapareció de las redes en 2020
Sus últimos posteos datan del 25 de junio de ese año: desde entonces no volvió a publicar nada
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El exconductor y reportero de espectáculos del programa Hoy de Televisa, Mauricio Clark, fue durante años una figura reconocida de la televisión mexicana. Sin embargo, su vida tuvo también episodios de adicciones y diversas polémicas públicas. Entre ellas destacó su afirmación de haber pasado por un “exorcismo”. Con el paso de los años se alejó de los medios de comunicación y mantiene un perfil bajo.
Dónde está Mauricio Clark y qué hace en 2026
Mauricio Clark fue durante años una de las figuras visibles de la cobertura de espectáculos en la señal Televisa. Sin embargo, con el tiempo empezó a enfrentar problemas con el consumo de sustancias.
De acuerdo con El Siglo de Torreón, el exreportero enfrentó más de una década de adicciones que afectaron su vida personal y su carrera.
La conductora Odalys Ramírez mantuvo una amistad cercana con Clark durante ese período. En una entrevista con Yordi Rosado, recordó que el periodista se convirtió en su mentor cuando comenzó a trabajar en espectáculos.
La exmodelo aseguró que Clark era “simpático, gracioso” y que solía ser “el alma de la fiesta”, incluso dentro de la oficina. Sin embargo, también señaló que atravesaba una enfermedad relacionada con las adicciones.
“No contestaba, nos preguntábamos si estaba vivo. Llegaba tarde, lo regañaban, se desahogaba conmigo, y yo lo abrazaba. Fue un círculo vicioso”, relató.
Ramírez también rememoró un episodio que ocurrió cuando estaba embarazada de su primera hija.
Durante una transmisión en vivo, Clark llegó al estudio poco antes de salir al aire y comenzó a perder estabilidad.
Ese momento la llevó a replantear su relación con él. Según explicó, decidió hablar con Clark y le pidió que buscara ayuda para enfrentar sus adicciones.
Con el tiempo, el contacto entre ambos se perdió. Después de que él ingresara a un proceso de rehabilitación y ella se concentrara en su familia, dejaron de comunicarse. “Sé que está vivo, pero no más”, expresó Ramírez.
El episodio del “exorcismo” y la polémica pública
Clark volvió a ocupar los titulares en 2018, cuando reapareció en los medios con declaraciones que generaron controversia.
El exconductor aseguró que había dejado de ser homosexual después de haber vivido un “exorcismo”, según reconstruyó El Siglo de Torreón. La declaración provocó críticas y debates públicos.
Luego de esas afirmaciones comenzó a promover las llamadas “terapias de conversión”, lo que aumentó la polémica en torno a su figura.
El cambio de nombre y sus últimas apariciones televisivas
El 21 de enero de 2020, Clark anunció un cambio en su identidad personal. Desde entonces comenzó a identificarse como Franco Clark.
Con la modificación buscaba homenajear a su padre, Fausto Franco. Ese mismo año realizó sus últimas apariciones en televisión.
Primero participó en el programa Hoy, donde pidió disculpas “de corazón” por actitudes pasadas relacionadas con las polémicas que protagonizó en años anteriores.
Luego estuvo en el canal mexicano Multimedios. Tras su salida del medio, realizó algunas publicaciones en sus redes sociales.
En uno de esos posteos, escribió que los ejecutivos de la cadena lo habían “amenazado” tras llamadas de atención por su posición pública sobre el aborto.
Esos mensajes fueron publicados el 25 de junio de 2020. Desde entonces no volvió a aparecer en sus redes sociales.
Clark buscó otras actividades laborales. Comenzó a ofrecer conferencias sobre adicciones y orientación sexual, pero la pandemia afectó esa actividad y redujo sus ingresos.
Según reportan medios mexicanos, intentó trabajar en una aplicación de saludos de celebridades y también como chofer para sostenerse económicamente.
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