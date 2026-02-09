Qué se sabe de la reconciliación de “El Puma” con Lila Morillo y sus hijas de Venezuela

Recientemente, José Luis “El Puma” Rodríguez habló sobre su situación familiar y su posible reconciliación con sus hijas Liliana y Lilibeth, fruto de su relación con Lila Morillo. En el marco de un conflicto que lleva décadas, el cantante aseguró que no tiene intención de avanzar en un acercamiento con esa parte de su familia. Además, se emocionó al hablar de su otra hija, Génesis Rodríguez.

El Puma Rodríguez descarta una reconciliación con Lila Morillo y sus hijas

El artista participó de una entrevista con Despierta América, el programa matutino de Univisión. Allí, durante un fragmento de su conversación, fue consultado por la posibilidad de un acercamiento con la familia que formó en Venezuela.

“¿Qué tiene que pasar para que se repita esta foto?“, fue la pregunta que se le hizo al Puma mientras en pantalla se veía una imagen suya junto a Lila, Liliana y Lilibeth. Lejos de abrirle la puerta a esa posibilidad, el artista dejó en claro que no realizará ningún esfuerzo para generarla.

“No tiene que pasar nada, ni va a pasar nada, ni esperen nada”, comenzó Rodríguez de manera contundente luego de ver la foto. Sin dudar, manifestó que no maneja sus temas personales según deseos o presiones externas: “Yo no hago nada para que tú ni la gente queden satisfechas”.

“Yo hago las cosas cuando creo que debo hacerlas. Cuando no son necesarias, no las hago”, agregó en esa misma línea. Con un ritmo pausado y pensando cada palabra, el cantante profundizó en su sentir sobre la situación con sus hijas nacidas en suelo venezolano.

Con respecto al conflicto, dejó claro que no se trata de dejar atrás alguna ofensa en particular, sino de una posición tomada sobre no avanzar en una reconciliación: “Hay cosas que uno perdona. Perdono, pero hasta ahí de lejos y no más”.

Liliana y Lilibeth, las hijas mayores del Puma Rodríguez Instagram

“Llega un momento en el que te cansas de recibir tantas cosas”, concluyó el Puma Rodríguez sobre el tema y cerró la puerta a cualquier acercamiento con su expareja o sus hijas venezolanas.

El Puma Rodríguez se emociona al hablar de su hija Génesis Rodríguez

Antes de hablar sobre la posibilidad de una reconciliación con Liliana y Lilibeth, el cantante se refirió a Génesis Rodríguez, su hija estadounidense de 38 años, que nació fruto de la relación con la cubana Carolina Pérez.

“Me van a hacer llorar. Yo me hago el duro, pero a veces dan unos golpes”, comenzó el Puma en la respuesta sobre su hija menor. En ese sentido, describió sus sentimientos por Génesis: “Es una personita que yo amo y admiro mucho”.

“Lo que ha logrado es a pulmón y esfuerzo propio. Es una luchadora tremenda y ahí sigue, echándole ganas y corazón. Estoy orgulloso de ella”, manifestó. Después de eso, tuvo que frenar su respuesta por la emoción.

El Puma Rodríguez junto a su hija Génesis y Carolina Pérez Instagram

El origen del conflicto familiar entre el Puma Rodríguez y sus hijas mayores

De acuerdo con una recopilación de HOLA, el conflicto comenzó en 1987, un año después del divorcio del cantante con Lila Morillo, cuando comenzó la relación con Carolina Pérez.

Desde entonces, el Puma consideró que la actitud de su exesposa y sus hijas mayores contra la nueva parte de su familia fue inaceptable.

"Ellas saben lo que hicieron. Ojalá saliera de su parte y dijeran: ‘Cometimos este error contra Carolina y Génesis’ porque no era contra mí la cosa realmente, era contra la persona que yo amo y eso para mí no puede ser“, declaró en 2022 a Ventaneando.