Danny DeVito, 81 años, recuerda Matilda y habla de Trump durante su visita a España: “Necesitamos más Matildas”

Danny DeVito, de 81 años, visitó España el 15 de octubre para participar en la 59ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, en Cataluña. Durante su paso por el encuentro cinematográfico, el actor y director estadounidense recordó los 30 años de Matilda, compartió su visión sobre las nuevas generaciones y reaccionó cuando le preguntaron por el presidente Donald Trump.

¿Qué dijo Danny DeVito sobre Matilda y las nuevas generaciones?

En una entrevista con El País, el intérprete nacido en Neptune, Nueva Jersey, reflexionó sobre el mensaje de la película que dirigió en 1996, basada en la obra de Roald Dahl.

Para el estadounidense, garantizar educación, salud, vivienda y tiempo libre es fundamental para mejorar el futuro de los jóvenes Instagram @dannydevito

DeVito destacó la importancia de la confianza personal y explicó que la historia propone encontrar respuestas en uno mismo, incluso ante situaciones difíciles. “El mensaje es que en tu interior está la respuesta”, sostuvo.

A su vez, señaló que el poder de la protagonista surge de su personalidad y de los conflictos que enfrenta con su familia. El artista vinculó esa enseñanza con las circunstancias actuales y expresó: “Están pasando en el mundo cosas que nos asustan muchísimo, pero tienes que confiar en ti mismo”.

Para DeVito, uno de los aspectos centrales de la historia es la capacidad de las personas para superar la soledad y transformar su entorno. En ese sentido, afirmó: “Si te sientes solo, debes saber que tienes un amigo en tu interior y que puedes cambiar el mundo”.

La esperanza de Danny DeVito en los jóvenes y la educación

Al preguntarle si el mundo necesita más personajes como la protagonista de su película, el actor respondió: “Sin duda, necesitamos más Matildas en el mundo. Y las tendremos”.

DeVito explicó que su confianza está puesta en las nuevas generaciones, a las que considera capaces de comprender los problemas actuales. “Si miras a las nuevas generaciones, son sabias y saben lo que está pasando en el mundo”, expresó.

El productor también enumeró las áreas que considera prioritarias para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes. Entre ellas, mencionó la educación, la salud, el acceso a lugares donde vivir y la posibilidad de disponer de más tiempo personal.

Además, planteó la necesidad de reducir las exigencias laborales para que las personas puedan dedicar más horas a sus propias actividades. “Tengo mucha esperanza de que las cosas se arreglen en el futuro”, manifestó. El intérprete agregó que existen personas que trabajan para alcanzar esos objetivos y reiteró su confianza en que puedan concretarse.

¿Cómo reaccionó Danny DeVito cuando le preguntaron por Donald Trump?

Durante la conversación, la periodista también le pidió al actor que expresara su opinión sobre Donald Trump. En lugar de responder inmediatamente, DeVito hizo un sonido de desaprobación.

Después de esa intervención, explicó: “No hay palabras. Cada vez que intento buscar palabras para definirlo, la lengua se me traba”. El estadounidense volvió a realizar el mismo sonido antes de que la entrevista continuara con otros asuntos vinculados con su trayectoria cinematográfica.

El actor destacó que Matilda transmite un mensaje de confianza personal y capacidad para enfrentar las dificultades Instagram @dannydevito

El reconocimiento en Sitges y sus próximos proyectos cinematográficos

DeVito recibió el gran premio honorífico de la 59ª edición del festival catalán, donde también presentó Drag, una comedia negra de terror que produjo y en la que participan sus hijos Lucy y Jake.

La película, dirigida por Raviv Ullman y Greg Yagolnitzer, cuenta la historia de dos hermanas interpretadas por Lizzy Caplan y Lucy DeVito que intentan robar una vivienda rural. El plan se complica cuando una de ellas sufre una lesión de espalda y el propietario, interpretado por John Stamos, regresa a la casa.

¿Qué películas prepara Danny DeVito y qué dijo sobre Arnold Schwarzenegger?

El artista confirmó que participa en la cuarta entrega de Jumanji, cuyo estreno está previsto para Navidad de 2026. También prepara un concierto en el Royal Albert Hall de Londres para celebrar las tres décadas de Matilda, con música de la Royal Philharmonic Concert Orchestra.

Consultado por la posibilidad de volver a compartir pantalla con Arnold Schwarzenegger, con quien protagonizó Los gemelos golpean dos veces en 1988, señaló que ambos analizan realizar otro proyecto. “Estamos mirando para hacer algo juntos”, explicó. Sin embargo, aclaró que tendría que tratarse de una propuesta diferente debido a la edad de ambos.

Sobre una eventual nueva versión de La guerra de los Rose, aseguró que volvería a elegir a Michael Douglas y Kathleen Turner, aunque descartó rodarla otra vez.

DeVito, quien produjo títulos como Pulp Fiction (1994), Gattaca (1997), Un romance muy peligroso (1997), Man on the Moon (1999) y Erin Brockovich (2000), aseguró que mantiene su actividad como actor y productor. Por último, aconsejó a quienes comienzan en la industria que sigan sus proyectos pese a las dificultades. “Nunca des un no por respuesta. Se cierra una puerta, se abre otra”, afirmó.