El concursante que se fue de La Casa de los Famosos, pero confirmó su participación en All Stars

Escuchar

Durante la gran final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, donde Maripily Rivera se coronó ganadora, Telemundo adelantó que haría un gran anuncio. Nacho Lozano y Jimena Gállego, conductores del programa, confirmaron que el reality volvería con una quinta temporada “All Stars” y que incluirá un elenco de integrantes de las ediciones pasadas. Si bien no hay más información oficial, Alfredo Adame, uno de los exparticipantes más polémicos, confirmó su presencia.

Todavía no se sabe con exactitud quienes serán las celebridades que participarán de este nuevo lanzamiento. Sin embargo, en las redes sociales comenzaron a difundirse rumores. “Seguro será el top cinco de cada temporada”, escribió una usuaria. “Para mí van a ser los que más rating generaron en La Casa”, afirmó otra persona.

La única certeza que existe hasta el momento es que llegará a las pantallas en 2025 y que el actor mexicano Alfredo Adame, quien se fue de La Casa de los Famosos en la novena semana, confirmó su presencia.

En la novena semana del programa, Alfredo Adame quedó eliminado de la competencia Instagram: Telemundorealities

“Ya estoy confirmado para Los 50 de Telemundo, el 25 de julio lo arranco, y también confirmado para La casa de los Famosos All-Stars”, escribió en sus historias de Instagram, donde tiene una comunidad de 480 mil seguidores. Sin embargo, no todos los jugadores de esta última edición tienen las mismas ganas que el artista. En tanto, la más reciente ganadora, Maripily Rivera, reveló que no volvería a encerrarse.

“Yo creo que no lo haría, ya viví la experiencia, estuve cuatro meses encerrada, ya experimenté y creo que no me siento preparada para hacerlo nuevamente”, aseguró el “huracán boricua” en el programa Hoy Día de Telemundo. “Apenas estoy recuperando mi libertad y entiendo que no me siento lista para volver a entrar”, concluyó. De todas maneras, la producción todavía no ha dado ningún reporte oficial.

Luego de la coronación de Maripily Rivera como la campeona de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Telemundo prepara una edición All Stars Imagen Instagram @jimenagallegotv

Cómo se fue Alfredo Adame de La Casa de los Famosos 4

En la novena semana de La Casa de los Famosos 4, la placa de eliminación se definió entre la conductora de televisión, Cristina Porta, y el reconocido actor mexicano, Alfredo Adame. Este último estaba envuelto en una pelea con su oponente, a la que descalificó al decir que “no valía nada”. Dentro de la casa crecían los conflictos, y los televidentes decidieron que Adame debía abandonar el reality.

En ese sentido, cuando el presentador de La Casa de los Famosos, Nacho Lozano, anunció que Porta permanecería en la competencia, la noticia sorprendió a Adame.

Días después, al ser consultado por Jimena Gállego de Telemundo acerca de si la razón de su eliminación había sido la pelea con Cristina, Adame respondió: “No te puedo responder eso. Yo hice lo que tenía que hacer, portarme como un hombre decente, educado, cortés, caballero, y lo confirman todas las mujeres que estuvieron en esa casa, menos una”.

Alfredo Adame, tuvo una estadía polémica en La Casa de los Famosos Captura @hoydia / Instagram

Cuando se le preguntó si consideraba que su trato con Cristina había sido descortés, Adame afirmó que las acusaciones de ella hacia él eran igualmente agresivas. “Ella me llamó homófobo, misógino, me llamó de muchas formas, me empezó a decir ‘nadie te conoce, qué se siente ser el ridículo’. Es una mujer que ataca como hombre y se defiende como mujer”, expresó el artista mexicano.

LA NACION