El destacado nombramiento que recibió el director ejecutivo de Disney: en EE.UU. solo 12 personas poseen ese título

El pasado 4 de junio, en una ceremonia celebrada en el icónico Castillo de Windsor, el director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos que otorga la realeza británica: el título de Caballero Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico. Este honor, que le fue entregado por el Príncipe William, celebra las destacadas contribuciones de Iger al mundo del entretenimiento.

Así, el empresario se une a una distinguida lista de personalidades estadounidenses que han sido galardonadas con títulos honoríficos de la realeza británica. En Estados Unidos, solo 12 personas pueden presumir de un título tan prestigioso y el director ejecutivo de Disney es uno de ellos.

Bob Iger y su esposa Dean Willow Bay tras recibir el título honorario como Caballero Comendador de la Excelentísima Orden del Imperio Británico Foto Instagram @DeanWillowBay

Durante el anuncio de su nombramiento en el 2022, el empresario de entretenimiento, de 73 años, expresó su gratitud y honor por recibir este título, especialmente porque fue conferido por la difunta Reina Isabel II antes de su fallecimiento. En un mensaje publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, expresó: “Es uno de los grandes honores de mi vida que la Reina Isabel II me confiriera el título de Caballero honorario del Imperio Británico antes de su fallecimiento. Siento un gran afecto por la gente del Reino Unido y siempre he apreciado y he sido inspirado por sus extraordinarias contribuciones”.

¿Quién es Bob Iger?

Robert Allen Iger ha sido una figura clave en la industria del entretenimiento. Su liderazgo en Disney ha llevado a la compañía a nuevas alturas, expandiendo su influencia globalmente y fortaleciendo su posición en el mercado. Bajo su dirección, la histórica empresa ha realizado adquisiciones estratégicas, como la compra de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox, lo que consolidó su imperio mediático.

El director ejecutivo de Disney junto a su familia en el Castillo de Windsor Foto Instagram @DeanWillowBay

Finalmente, la ceremonia de investidura se llevó a cabo en el Castillo de Windsor, uno de los residenciales oficiales de la monarquía británica, el martes 4 de junio de 2024 y el título fue entregado por el Príncipe Williams.

“¡Felicitaciones Bob, por convertirse hoy en Caballero Comandante Honorario de la Excelentísima Orden del Imperio Británico en el Castillo de Windsor!”, escribió Asad Ayaz, El director de marca The Walst Disney Company, a través de su cuenta de Instagram.

Estadounidenses que presumen el título honorario de la realeza británica

El sistema de honores británicos es ampliamente reconocido y respetado, con varios niveles de distinciones que se otorgan por contribuciones significativas a la sociedad en diversas áreas. Para los ciudadanos de países que no tienen a la Reina como jefa de estado, como EE.UU., estos premios son honoríficos. Aquellos que reciben títulos de caballero o dama honorario tienen el derecho a usar iniciales post-nominales, pero no pueden ser llamados “Sir” o “Dame”.

Entre los estadounidenses que han recibido títulos honoríficos similares se encuentran figuras prominentes como los presidentes Ronald Reagan y George HW Bush, quienes fueron nombrados Caballeros de la Gran Cruz de la Muy Honorable Orden, que son exclusivos para altos funcionarios públicos y militares, y personalidades del entretenimiento como Bob Hope y Angelina Jolie.

Según Associated Press, Ralph Lauren también recibió el título como caballero comendador honorario de la excelentísima orden del imperio británico por sus servicios en la moda, en 2019. A esta selecta lista de caballeros, que se identifica como KBE por sus siglas en inglés, se unió el director de cine John Williams, quien fue anunciado en 2022 junto a Bob Iger, pero recibió el título en 2023, de acuerdo con The Violin Channel. Con ellos ya son 12 personas la que presumen este título.

Lista de estadounidenses con títulos honoríficos británicos

George HW Bush: GCB (Knights of the Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath)

Dwight D. Eisenhower: GCB y miembro honorario de la Orden del Mérito

Ronald Reagan: GCB

Melinda Gates: DBE (Damehoods British Empire)

Dama Marjorie Scardino: DBE

Angelina Jolie: DCMG (Dame Commander of the Most Distinguished Order of St Michael and St George)

Bill Gates: KBE (Knight British Empire)

Mark Getty: KBE

Paul Getty: KBE

Billy Graham: KBE

J Edgar Hoover: KBE

Bob Hope: KBE

Ralph Lauren: KBE

Yehudi Menuhin, Barón Menuhin: KBE

André Previn: KBE

Steven Spielberg: KBE

John Williams: KBE

Bob Iger: KBE

Tipos de honores y premios

De acuerdo con la página web del gobierno británico, el sistema de honores británico incluye varios niveles, cada uno otorgado por contribuciones significativas en diferentes áreas:

Compañero de honor: para contribuciones importantes en las artes, la ciencia, la medicina o el gobierno durante un largo período.

Caballero o Dama (KBE o DBE): para contribuciones significativas en cualquier actividad.

Comendador de la orden del Imperio Británico (CBE): para un papel destacado a nivel nacional o liderazgo regional.

Oficial de la orden del Imperio Británico (OBE): para un papel local importante en cualquier actividad.

Miembro de la orden del Imperio Británico (MBE): para logros o servicios sobresalientes a la comunidad.

Medalla del Imperio Británico (BEM): para servicio “práctico” a la comunidad local.

Real Orden Victoriana (RVO): un premio otorgado por el Rey a personas que le han ayudado personalmente.

