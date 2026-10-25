El ex de Eva Longoria pidió US$20 millones por su mansión con parque acuático, pero no la vendió y bajó el precio a la mitad

La mansión de Tony Parker en Texas dejó de aparecer en los anuncios inmobiliarios, aunque hasta el momento no se confirmó que se haya vendido. El exjugador de la NBA y expareja de Eva Longoria había puesto la propiedad a la venta por US$20 millones en 2025. Sin embargo, el precio bajó a US$11 millones en febrero. La residencia está ubicada en Boerne, dentro de la exclusiva comunidad Anaqua Springs Ranch.

¿Qué pasó con la mansión de Tony Parker en Texas?

Según informó MySA el 14 de octubre, el inmueble desapareció de los anuncios públicos de Zillow, una plataforma inmobiliaria de Estados Unidos. Sin embargo, este cambio no significa necesariamente que se haya concretado una venta.

El inmueble desapareció de Zillow y de otros registros públicos, sin una venta confirmada Realtor

La última publicación de la residencia correspondía a julio, cuando su precio anunciado era de US$11 millones. Esa cifra representaba una disminución de US$9 millones respecto del máximo de US$20 millones solicitado en 2025. Esto es equivalente a una reducción del 45%. La ficha de la vivienda, situada en 9 Rue, Boerne, TX 78006, dejó de mostrar sus características y pasó a indicar que el precio era desconocido.

¿Cómo es la mansión de Tony Parker en Texas?: ocho piscinas y un parque acuático privado

La residencia ocupa aproximadamente 21,4 hectáreas (53 acres) y tiene una arquitectura de estilo mediterráneo. Entre sus principales atractivos se encuentra un parque acuático privado que, según la descripción inmobiliaria, figura entre los más grandes de su tipo.

De acuerdo con una publicación de Realtor.com, el complejo cuenta con instalaciones recreativas y deportivas distribuidas en distintos sectores de la propiedad. Entre sus principales características se destacan:

Ocho piscinas independientes , conectadas con diferentes espacios recreativos.

, conectadas con diferentes espacios recreativos. Varios toboganes acuáticos , uno de los cuales pasa junto a la cancha de tenis.

, uno de los cuales pasa junto a la cancha de tenis. Una piscina principal con ambientación de gruta , que incluye una cascada.

, que incluye una cascada. Un gimnasio de grandes dimensiones , con espacios de entrenamiento y una cancha de básquetbol.

, con espacios de entrenamiento y una cancha de básquetbol. Una sala de videojuegos, integrada al sector de entretenimiento.

¿Por qué Tony Parker decidió vender su mansión en Texas?

El exbasquetbolista explicó que decidió vender la propiedad porque pasa cada vez más tiempo en Francia, donde es propietario mayoritario de un equipo de básquetbol, según recogió Realtor.com.

Parker también señaló que, cuando concibió la residencia, buscaba disponer de un espacio para recibir a familiares y amigos y compartir experiencias con ellos.

La mansión salió por primera vez al mercado en 2021, a través de Sotheby’s International Realty. Desde entonces, atravesó distintos períodos de publicación y retiro de los anuncios inmobiliarios.

En julio de 2025, el agente Erwin Nicholas II, conocido como Mr. Real Estate, volvió a comercializar la propiedad mediante una estrategia que buscaba ampliar su exposición entre potenciales compradores.

La campaña con Kai Cenat y los cambios de precio de la mansión de Tony Parker

Para promocionar la residencia, Nicholas recurrió a una campaña de transmisiones digitales encabezada por el creador de contenido Kai Cenat, junto con integrantes del colectivo Any Means Possible (AMP).

Durante 30 días, los participantes utilizaron la mansión para realizar transmisiones que mostraron sus instalaciones a millones de espectadores.

La campaña contribuyó a renovar el interés por el inmueble. En septiembre de 2025, el precio anunciado llegó a US$20 millones. Sin embargo, posteriormente el valor comenzó a disminuir.

¿Cuál es la situación actual de la mansión de Tony Parker?

La agente inmobiliaria Leticia Madrid, de Berkshire Hathaway, explicó a MySA que la residencia podría haberse convertido en una pocket listing, una modalidad en la que el inmueble se ofrece de manera privada, fuera de los anuncios públicos.

La propiedad cuenta con un parque acuático privado, ocho piscinas y espacios deportivos Realtor

De ser así, la mansión podría continuar disponible para potenciales compradores sin figurar en los principales portales inmobiliarios.

Sin embargo, esa posibilidad no fue confirmada. Por su parte, Erwin Nicholas II no había respondido a la solicitud de comentarios de MySA hasta la publicación del informe del 14 de octubre.