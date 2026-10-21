Macaulay Culkin compró con Brenda Song una casa de 453 metros cuadrados por US$8 millones y cuatro años después la vendieron por casi el doble

Macaulay Culkin vendió en 14,25 millones de dólares su mansión que compartía con su pareja, la actriz Brenda Song, en Toluca Lake, California. La operación se concretó el 13 de febrero, cuatro años después de que ambos adquirieran la propiedad por US$8 millones.

¿Cuánto dinero ganó Macaulay Culkin con la venta de su mansión en California?

Según informó Realtor, a partir de los registros inmobiliarios obtenidos por el portal, la diferencia entre el precio de compra y el de venta fue de US$6,25 millones.

La vivienda, construida en 1935, dispone de cuatro habitaciones, cinco baños, piscina y aproximadamente 453 metros cuadrados de superficie cubierta Realtor.com

La pareja había adquirido la residencia en 2022 al también actor Kiefer Sutherland. El inmueble cambió de propietarios el 13 de febrero, un día antes del Día de San Valentín.

La venta se realizó fuera del mercado (off-market), una modalidad en la que la vivienda no se anuncia públicamente. Por ese motivo, tampoco se difundieron nuevas fotografías ni detalles de las posibles modificaciones que Culkin y Song realizaron durante los cuatro años en los que fueron propietarios.

Las características de la propiedad que perteneció a Macaulay Culkin

La vivienda fue construida en 1935 y cuenta con cuatro dormitorios y cinco baños, distribuidos en una superficie de aproximadamente 4876 pies cuadrados (453 metros cuadrados).

El terreno tiene una extensión de 0,58 acres, equivalentes a 0,23 hectáreas. La piscina es otro de los elementos de la propiedad que apareció públicamente en una producción fotográfica de la pareja para la revista Cosmopolitan. En una de las imágenes, Culkin se mostró mientras realizaba tareas de limpieza en ese espacio.

¿Cómo era la vida familiar de Macaulay Culkin y Brenda Song en su residencia?

Culkin, de 45 años, y Song, de 37, se conocieron en 2014, mantienen una relación desde 2017 y son padres de dos hijos, Dakota y Carson.

En la entrevista que brindaron a Cosmopolitan, los actores compartieron detalles de su vida privada y explicaron que habían construido su relación lejos de la exposición pública.

Durante sus primeras citas, Song preparó una cena con carne para Culkin y, en otra ocasión, le enseñó a lavar su ropa. También lo invitó a celebrar una Navidad en la casa de sus padres.

La publicación describió la dedicación del protagonista de Mi pobre angelito a la crianza de sus hijos. En ese momento, Dakota tenía tres años y Carson, dos. La revista destacó que el actor se sentía orgulloso de recibir las reuniones de juegos infantiles en su hogar y de recorrer los pasillos de su casa como el personaje que llama “Papá T-Rex”.

La pareja también explicó que organizaba sus responsabilidades laborales y familiares sin contratar una niñera. Cuando necesitaban ayuda, recurrían a los padres de Song, mientras ella continuaba con sus proyectos de actuación y Culkin asumía gran parte de las tareas domésticas.

¿Qué otra propiedad vendió Macaulay Culkin en Nueva York?

Antes de desprenderse de la residencia de California, Culkin vendió un departamento en Nueva York por US$7,75 millones a principios de enero. El inmueble, que había comprado cuando tenía 19 años, contaba con tres dormitorios y dos baños.

Su precio original había sido de US$1,7 millones, por lo que la diferencia entre ambas operaciones superó los US$6 millones. El actor conservó esa propiedad durante más de dos décadas. Allí había vivido durante una etapa de mayor exposición mediática, cuando los paparazzi seguían sus movimientos y su nombre aparecía frecuentemente en la prensa de espectáculos.

El protagonista de Mi pobre angelito también se desprendió de un departamento en Nueva York por US$7,75 millones Instagram @culkamania

La casa de Mi pobre angelito que Macaulay Culkin pensó comprar

El actor también consideró adquirir la residencia que apareció como el hogar de la familia McCallister en Mi pobre angelito. La vivienda salió a la venta en mayo de 2024 por US$5,25 millones.

Durante una presentación en el Rosemont Theater de Illinois, en diciembre de ese año, Culkin explicó que había pensado comprarla por diversión.

Su idea era convertirla en una casa de entretenimiento inspirada en la película, donde los visitantes pudieran deslizarse por las escaleras como lo hacía su personaje. Finalmente, descartó la operación por sus responsabilidades familiares. “Tengo hijos. Estoy ocupado”, explicó.