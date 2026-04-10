Cómo invertir en bienes raíces en EE.UU. sin ser millonario: opciones reales para latinos en 2026

Para muchos latinos, el mercado inmobiliario en Estados Unidos parece reservado para quienes tienen capital alto. Sin embargo, el escenario actual muestra alternativas para empezar con menos dinero y con distintos niveles de riesgo. La clave está en diferenciar entre invertir para generar ingresos y comprar una propiedad para vivir o alquilar.

REITs en EE.UU.: cómo invertir en bienes raíces sin comprar propiedad

Según los especialistas, una de las rutas más accesibles es por medio de los Fondos de Inversión Inmobiliaria (REITs, por sus siglas en inglés), o fideicomisos de inversión en bienes raíces, que son compañías que poseen o administran inmuebles generadores de renta.

Pueden incluir edificios de departamentos, oficinas, hoteles, centros logísticos, centros comerciales o hipotecas vinculadas al sector.

Invertir en bienes raíces en EE. UU. presenta opciones accesibles para la comunidad latina que no requiere ser millonaria Freepik

Su principal ventaja es que permiten invertir en real estate sin comprar una propiedad ni encargarse de inquilinos, reparaciones o impuestos locales.

Además, según la información oficial, los REITs que cotizan en bolsa se compran y venden como una acción común a través de una cuenta de corretaje.

Otro punto importante es que, por norma, estos fideicomisos deben distribuir una proporción significativa de sus ingresos imponibles entre los accionistas.

Por eso suelen atraer a quienes buscan dividendos, aunque también están expuestos a variaciones de tasas de interés, ciclos económicos y cambios en el valor de las propiedades.

Tipos de REITs: diferencias entre equity, mortgage e híbridos

De acuerdo con la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés), dentro de este universo hay varias categorías:

Los más comunes son los equity REITs , que poseen inmuebles físicos y obtienen ingresos por alquiler.

, que poseen inmuebles físicos y obtienen ingresos por alquiler. También están los mortgage REITs , que invierten en hipotecas o deuda inmobiliaria.

, que invierten en hipotecas o deuda inmobiliaria. Un tercer grupo denominado Hybrid REITs mezcla ambos formatos.

Para un inversor minorista, la alternativa más transparente suele ser el REIT público que cotiza en bolsa. Tiene mayor liquidez, información financiera disponible y reglas de mercado más claras.

En cambio, aquellos no cotizados pueden tener costos más altos, menos facilidad de salida y valuaciones menos visibles.

Otra opción es entrar por medio de fondos mutuos o fondos cotizados especializados en REITs. Esa vía permite diversificar desde el inicio, en lugar de apostar por una sola empresa o por un solo segmento del mercado inmobiliario.

Por otro lado, también existen herramientas públicas para quienes buscan convertirse en propietarios con apoyo estatal.

En ese terreno, los programas vinculados al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y a la Administración Federal de Vivienda (FHA) siguen como parte del mapa para compradores primerizos y familias con ingresos limitados.

Los REITs son la opción más inmediata para quienes desean comenzar con montos pequeños Imagen de Tumisu en Pixabay

Créditos FHA y programas HUD: cómo comprar casa con bajo pago inicial

Para quienes no quieren invertir sino comprar una propiedad, los préstamos respaldados por la FHA continúan como una de las puertas de entrada más conocidas.

Están pensados para facilitar el acceso a compradores primerizos con requisitos de entrada más bajos que una hipoteca convencional.

A eso se suman programas de asistencia para el pago inicial, segundas hipotecas y otras ayudas habitacionales que dependen de la elegibilidad del solicitante.

En algunos casos, también hay agencias locales que permiten usar beneficios de vivienda para avanzar hacia la compra de una casa.

Otra herramienta a seguir es el HUD Home Store, donde se publican viviendas que pasaron a manos del gobierno tras procesos de ejecución hipotecaria.

Estas propiedades pueden representar una oportunidad para compradores que buscan precios más bajos y están dispuestos a revisar opciones disponibles por zona.

Existen diversas opciones de vivienda asequible y programas de asistencia gestionados principalmente por el HUD Imagen de Tumisu en Pixabay

House-hacking en EE.UU.: cómo generar ingresos al comprar tu primera vivienda

Una fórmula cada vez más mencionada es el house-hacking: comprar una propiedad para vivir en una parte y alquilar el resto.

Puede aplicarse en casas con unidades anexas, dúplex, tríplex o propiedades multifamiliares pequeñas, siempre que el comprador cumpla con los requisitos del préstamo y use la vivienda como residencia principal.

Este modelo permite reducir el costo mensual de vivienda y, al mismo tiempo, empezar a construir patrimonio.

Para quienes recién ingresan al mercado, puede ser una vía más realista que intentar comprar una propiedad solo para inversión desde el primer paso.