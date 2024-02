Escuchar

Jennifer Lopez, además de ser una de las cantantes más conocidas, es madre orgullosa de Max y Emme, quienes nacieron en 2008, fruto de su relación con Marc Anthony. Con un emotivo video, JLo celebró en grande a sus gemelos por sus 16 años de vida, a quienes les regaló un extravagante viaje a Japón.

En medio del júbilo por su cumpleaños, la cantante de “On The Floor” dejó ver el gran parecido que su hijo Max tiene con su famoso padre. Esta es una de las pocas veces que chico aparece: “Nunca había visto a Max tan emocionado”, dijo Lopez en el clip, palabras que fueron replicadas por Emme: “Nunca me había visto tan emocionada”.

Como era de esperarse, los seguidores de Jennifer Lopez, en Instagram, compartieron su asombro por la semejanza de Maximilian David Anthony, como es su nombre completo, con Marc Anthony, famoso cantante de salsa. “¡Volvió a nacer Marc! ¡Y ella es igual a JLo!”, mencionó una admiradora; “La mamá tan hermosa y salen igualitos al papá”; “El niño es idéntico al papá hasta en los movimientos”, fueron algunos de los mensajes.

Jennifer Lopez y Marc Anthony tienen dos hijos en común, Max y Emme @jlo / Instagram

Al viaje familiar también fueron algunos amigos de los chicos, con quienes compartieron agradables vivencias, como la ceremonia del té, tuvieron la experiencia de vestir los tradicionales kimonos, comieron sushi en restaurantes importantes y visitaron lugares turísticos, llenos de historia y tecnología.

Emme fue la más emocionada, mientras abrazaba a los cerditos del turístico mipig cafe Meguro, que se localiza en Tokio. También conocieron el proceso del batido del matcha y visitaron algunos lugares famosos del anime. Jennifer Lopez, por su parte, no perdió la oportunidad de lucir todo su glamour, con un conjunto en verde menta con su respectivo tocado japonés.

Max es hijo de Jennifer Lopez @jlo / Instagram

La historia de amor de JLo y Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony compartieron la vida como matrimonio por diez años, del 2004 a 2014. Durante esta década, su amor se vio fortalecido con el nacimiento de sus gemelos, Max y Emme. La noticia del embarazo de la cantante se dio a conocer de una manera muy especial: durante un concierto en Miami, en noviembre de 2007.

Aunque su matrimonio terminó, la relación entre Jennifer y Marc como padres continuó en un trato cordial. Los mellizos comparten tiempo con cada uno de ellos y, de la misma manera, sus eventos escolares. La historia de los famosos sigue marcada por la música, el amor y la familia, aunque cada uno tiene nuevas parejas sentimentales.

“Cuando mis hijos tenían tres años, me divorcié. Era una mamá soltera con dos niños pequeños. A los 42 años, los papeles de cine no llegaban a mi puerta y cuando volví a trabajar sentí que ya no sabía cuánto valía”, contó la también productora de cine, en el documental de su vida.

La gran oportunidad de su regreso ocurrió en el programa American Idol. “Ese fue mi primer gran trabajo después de tener a mis bebés. Fue bueno para mí porque la gente podía verme por quién era, y eso cambió todo”, señaló JLo.