Jennifer Lopez estrenó nuevo documental, en el que se anima a hablar de cuestiones que nunca antes había compartido. En The Greatest Love Story Never Told, una “comedia romántica musical de ciencia ficción” semiautobiográfica que sirvió de acompañamiento visual a su single “This Is Me... Now” y que se puede ver por Amazon Prime Video, la estrella abre su corazón y relata algunos abusos que sufrió en sus relaciones pasadas.

“ Hubo gente en mi vida que me dijo ‘te quiero’ y luego no hizo cosas en línea con la palabra ‘amor’ ”, reveló la estrella pop. “ Tenés que tocar fondo para darte cuenta, encontrarte en situaciones tan incómodas y tan dolorosas, que finalmente decís: ‘Ya no quiero esto’ ”, añadió.

La cantante de “Let’s Get Loud” recordó que, una vez, un terapeuta le preguntó cómo trataría una situación de maltrato si le estuviera ocurriendo a su hija, Emme, quien hoy tiene 16 años. “Fue muy claro, porque respondí que a mi hija le diría que se largara de allí y que nunca mirara para atrás, pero para mí era todo muy turbio y complicado”, explicó la artista. “Era como mirar a través de la niebla”.

A pesar de todo ese dolor del pasado, Lopez aclaró que nunca sufrió abusos físicos por parte de sus ex. “Que te tiren y te maltraten no es divertido. Nunca tuve una relación en la que me pegaran, gracias a Dios”, dijo. “ Pero definitivamente he sido maltratada y un par de cosas desagradables más ”, expuso, sin especificar de quién hablaba.

El film es parte del proyecto multimedia que incluye el álbum y este primer documental, que examina la vida amorosa de Lopez y que fue autofinanciado por 20 millones de dólares.

JLo y Affleck, enamorados como nunca antes

En 2021, Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron al mundo cuando, después de casi 20 años separados, decidieron retomar su relación amorosa. Los artistas, que estaban recientemente separados, se reencontraron y apostaron una vez más por la pareja.

Un amor perdurable

Durante el documental, ella revela que pudieron volver a estar juntos porque son “personas totalmente diferentes” y porque en el fondo nunca se “desenamoraron” luego de su separación de 2004. “Ahora somos personas totalmente diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales y tenemos el mismo amor al cien por ciento, como si nunca me hubiera desenamorado de vos. Tenía que decirlo acá”, expresa ella, mientras mira a su marido.

En la película, López se empeña en declarar su amor por Affleck y admite que el actor se siente “incómodo” siendo su inspiración. Al comienzo de la misma, también se burla de su desordenada vida amorosa, señalando especialmente que al haberse casado cuatro veces, sus fans sin duda piensan: “¿Cuál es el problema de esta chica?”.

“Aprendí por las malas que no todas las historias de amor tienen un final feliz”, dice la cantante, quien además rememora que, de niña, cuando le preguntaban qué quería ser cuando sea grande, ella respondía -en un juego de palabras que funciona en inglés-: “Enamorada”. “He decidido contar mi historia, o decir mi verdad, que nunca he compartido con nadie en el mundo, la verdad sobre mi vida personal”, asegura en las imágenes.

This Is Me... Now, también un reciente estreno de Jennifer Lopez, que arrancó 2024 con varios lanzamientos Prensa Prime Video - JLOP_AOM_en-US_SPLITS_MASTER_UHD

También revela que su romance con Affleck la hizo estar “muy inspirada” para crear música nueva. Por su parte, el actor confiesa abiertamente que encuentra los momentos que pasan juntos “sagrados y especiales porque son privados”.

Lopez (54) y Affleck (51) comenzaron su vínculo en 2002 y se comprometieron un año después. En 2004, tomaron caminos separados tras haber pospuesto su boda. Ese mismo año, la cantante se casó con el salsero Marc Anthony y la pareja tuvo a los mellizos Maximilian y Emme, hoy de 16 años. El fin del matrimonio llegó en 2014. Affleck, por su lado, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2008 y 2018 y juntos tuvieron a Violet, de 18 años, a Seraphina, de 15 y a Samuel, de 11. En 2021, el actor y la cantante y bailarina protagonizaron un sonado reencuentro y, un año después, se casaron.

