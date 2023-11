escuchar

Marc Anthony sorprendió con un mensaje de amor a su actual pareja sentimental, Nadia Ferreira, a través de una canción que readaptó y que anteriormente le había dedicado a Jennifer Lopez, su exesposa. El cantante de salsa se presentó en el Auditorio GNP Seguros el 4 de noviembre en la ciudad de Puebla, México, donde interpretó “Tu amor me hace bien”, que estrenó el 12 de septiembre de 2005, cuando aún estaba casado con la protagonista de la biopic de Selena Quintanilla.

“Tu amor me hace bien, tu amor me desarma. Ay, tu amor me controla, me endulza, me encanta. Ay como te quiero, ay como te adoro. Ay Lolita linda, tú eres mi tesoro”, dice la letra de la canción original. Sin embargo, ahora el ‘Flaco de oro’ tuvo que eliminar la palabra “Lolita”, como le decía de cariño a JLo, y sustituirla por “bellita”, para poder dedicársela a Nadia: “Ay, bellita linda, tú eres mi tesoro”.

En el recital, la exrepresentante de belleza paraguaya se encontraba sentada en primera fila y, emocionada, le dedicó unas palabras a su esposo: “¡Te amo!”, a lo que él le respondió: “Es que me vueles loco”, mirándola fijamente. Marc Anthony y Nadia Ferreira se conocieron por un amigo en común en un evento de Maestro Cares Foundation, en 2022, y se casaron el 28 de enero de 2023.

Carlos Slim Domit y María Elena Torruco, padrinos de bautismo del hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony @nadiaferreira / Instagram

Marc Anthony y Nadia Ferreira: un amor contra viento y marea

Las celebridades no necesitaron más tiempo para darse cuenta de que eran el uno para el otro, según sus propios testimonios. “Marc llegó completamente por sorpresa, el amor llamó a mi puerta y lo dejé pasar. Me encuentro más feliz y bendecida que nunca”, dijo la modelo a la revista Level.

Marc Anthony, conocido como el rey de la salsa, es padre de siete hijos, y el menor de ellos es el primero con Nadia, al que bautizaron el pasado septiembre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. El cantante ya estuvo casado en tres ocasiones pasadas. Con Jennifer Lopez contrajo nupcias en 2004 y se divorciaron en 2011; juntos son padres de los mellizos, Emme Maribel y Maximilian David.

El intérprete de Vivir mi vida también fue marido de Dayanara Torres, ex Miss Universo 1993; juntos se convirtieron en padres de Cristian y Ryan, pero se divorciaron en 2003. A su vez, Debbie Rosado, expolicía, fue pareja del cantante y de la unión nació Arianna. El compositor también adoptó a Alex, a quien le dicen ‘Chase’, hijo solamente de ella.

Como parte de sus relaciones pasadas, fue novio de la diseñadora Chloe Green, con la que duró un breve período y fue esposo de la venezolana Shannon de Lima, con quien permaneció solo tres años. Con ellas dos no tuvo hijos. Para Nadia Ferreira, de 24 años, este es su primer matrimonio y su primer hijo. Ella nació el 10 de mayo de 1999, en Villarrica, Paraguay.

Nadia Ferreira y Marc Anthony se casaron en enero de 2023 @nadiaferreira / Instagram

El acuerdo prenupcial de Marc Anthony y Nadia Ferreira

De acuerdo con un reporte de Univisión, Marc Anthony y Nadia Ferreira firmaron un acuerdo prenupcial que aseguraría la fortuna del cantante, valuada en 80 millones de dólares. Si se divorcian, indica el trascendido, Anthony le daría una suma a Nadia de US$25.000 mensuales.