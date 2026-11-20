La cantante Jennifer López, de 57 años, contó el 15 de noviembre en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que lloró “como seis meses seguidos” por el nido vacío que dejó la partida de sus mellizos Emme y Max, de 18 años, a la universidad. JLo confesó que el llanto comenzó unos dos meses antes de la graduación de los jóvenes y se prolongó hasta unas semanas después de dejarlos en la escuela.

Qué dijo Jennifer López sobre la partida de sus hijos en EE.UU.

El síndrome del nido vacío carece de estatus de diagnóstico clínico: designa la tristeza que sienten algunos padres cuando un hijo se va de casa, según Cleveland Clinic.

López describió una mezcla de emociones: sentirse “triste, melancólico, pero al mismo tiempo emocionado y lleno de esperanza”. También contó que conserva en su teléfono una foto de ambos bebés en su regazo.

Max y Emme, los hijos de Jennifer López y Marc Anthony, ya tienen 18 años

La artista afirmó que es la primera vez desde que tenía unos 20 años que no está con nadie ni tiene a sus hijos a su lado. “Estoy sola, soy libre… ¡Puedo hacer lo que se me dé la gana! Y es, en cierto modo, increíble, pero también raro”, dijo.

López lo definió como otra etapa de madurez con la que, según ella, muchos padres se identificarán.

¿Es el síndrome del nido vacío un diagnóstico médico?

La psicóloga Susan Albers, de Cleveland Clinic, indicó en un material difundido el 9 de septiembre de 2026 que se trata de un sentimiento real y de una fase normal cuando un hijo deja el hogar por primera vez. Los síntomas pueden incluir tristeza, soledad y desesperanza.

Albers recomienda conectar con otros padres que atraviesan la misma transición, fortalecer otras relaciones, explorar pasatiempos nuevos y fijar un horario semanal para hablar con el hijo sin invadir su espacio.

Jennifer Lopez fue fotografiada tras un almuerzo junto a Benny Medina y su hijo Emme en West Hollywood Backgrid/The Grosby Group

En un artículo publicado en 2020, la psicóloga Sonia Castro lo describe como una respuesta emocional ante la ausencia del hijo adulto que se va del hogar, con sensación de vacío y de pérdida de sentido. Albers aconseja consultar a un profesional de salud mental cuando:

Los sentimientos persisten con el paso del tiempo.

Comienzan a afectar la vida diaria.

Cómo se vive el nido vacío en familias latinas con hijos en la universidad

Los datos disponibles miden dónde viven los estudiantes latinos; ninguno de los estudios consultados mide el nido vacío en esas familias. Según Excelencia in Education, 89% de los universitarios latinos vive fuera del campus, con sus padres o en ambas situaciones, de acuerdo con datos federales de 2019-20 reunidos en un informe de marzo de 2025.

El documento indica además que 40% asiste a colegios comunitarios y 56% trabaja 30 horas o más por semana mientras estudia.

Un análisis del Pew Research Center halló que uno de cada cuatro adultos jóvenes vivía en 2021 con sus padres u otro familiar mayor, la mayor proporción en más de 50 años.

JLo dijo que lloró “como seis meses seguidos” por el nido vacío que dejó la partida de sus mellizos Emme y Max NETFLIX

El investigador Richard Fry atribuyó parte de esa tendencia al aumento de familias hispanas y asiáticas, donde es una norma cultural que los jóvenes sigan viviendo con sus padres o familiares mayores.

López, por su parte, contó que se refugió en el estudio de grabación cuando sus hijos se fueron, que ya compuso unas 20 canciones y que solo va por la mitad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.