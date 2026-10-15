El venezolano de 22 años que rompió un récord de Juan Soto en las Grandes Ligas: “Estoy viviendo el sueño”

El venezolano Jackson Chourio, de 22 años, volvió a hacer historia en la postemporada de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) con un batazo que le permitió establecer dos récords antes de cumplir 23 años, uno de ellos en poder de Juan Soto y Kyle Schwarber.

Jackson Chourio hizo historia en las Grandes Ligas con un jonrón al primer lanzamiento

El jardinero de los Milwaukee Brewers conectó un cuadrangular ante el primer lanzamiento del tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional frente a Los Angeles Dodgers, un resultado que reafirmó su protagonismo en los playoffs de 2026.

Jackson Chourio Sobre Su Record

De esta manera, Chourio llegó a seis cuadrangulares en la postemporada antes de cumplir 23 años y superó a Juan Soto y Kyle Schwarber, con quienes compartía la marca anterior.

El venezolano también sumó una nueva marca de carreras impulsadas: alcanzó las 18 antes de cumplir 23 años y dejó atrás el registro de Andruw Jones.

Además, entre los logros sumados en postemporada, se encuentran:

Un batazo al primer lanzamiento : conectó el cuadrangular ante el primer envío del lanzador Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young.

: conectó el cuadrangular ante el primer envío del lanzador Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young. Una marca histórica en playoffs : sumó su tercer jonrón para abrir una entrada en postemporada e igualó a Jimmy Rollins, Derek Jeter y Shohei Ohtani en el segundo puesto de esa estadística.

: sumó su tercer jonrón para abrir una entrada en postemporada e igualó a Jimmy Rollins, Derek Jeter y Shohei Ohtani en el segundo puesto de esa estadística. Un antecedente idéntico: exactamente un año antes, Chourio había conectado otro jonrón al primer lanzamiento ante Yoshinobu Yamamoto en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El jonrón contribuyó a la victoria de Milwaukee por 6-2 sobre Los Angeles Dodgers, que dejó a los Brewers con una ventaja de 3-0 en la serie y a un triunfo de disputar su segunda Serie Mundial.

Después de su batazo, el joven jardinero latino también compartió sus sensaciones sobre el presente que atraviesa.

“Estoy viviendo el sueño”: la reacción de Jackson Chourio tras hacer historia

En una declaración difundida en un video de MLB en Español, el venezolano manifestó el orgullo que siente por participar en esta instancia de la temporada.

que siente por participar en esta instancia de la temporada. “No, la verdad es que me llena de orgullo saber que estamos aquí. Estoy tratando de disfrutar todo este momento y, la verdad, estoy viviendo el sueño”, expresó el jardinero.

El récord de jonrones en playoffs para un jugador menor de 23 años fue superado por Chourio Aaron Gash - FR171181 AP

Chourio también explicó cómo afrontó el turno al bate en el que conectó el cuadrangular ante Blake Snell: “La verdad es que estaba esperando ese lanzamiento. Sabía que podía venir una recta y, gracias a Dios, pude conectar ese gran batazo y poner al equipo adelante”, señaló Chourio.

Jackson Chourio y un registro poco frecuente en las Grandes Ligas

El cuadrangular de Chourio también lo incorporó a una estadística histórica de los partidos de postemporada de las Grandes Ligas en los que se registra un jonrón en el primer lanzamiento del encuentro.

Según los datos de Sarah Langs citados en la cobertura de ESPN Digital, el batazo del venezolano fue el 17.º jonrón conectado ante el primer lanzamiento de un partido de postemporada desde 1988, cuando comenzó a registrarse esta estadística.

El registro de carreras impulsadas en la historia de la postemporada para menores de 23 años también fue roto por el venezolano Aaron Gash - FR171181 AP

Con ese cuadrangular, Chourio se unió a George Springer como los únicos dos peloteros que han conseguido conectar al menos dos jonrones al primer lanzamiento de un partido dentro de ese registro histórico.

La actuación también se produjo en medio de una postemporada en la que el jardinero venezolano se consolidó como una de las principales referencias ofensivas de los Brewers.