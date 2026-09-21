Tiene 22 años, migró a EE.UU. como beisbolista y ya implantó un récord único para su edad: “Esto es lo que trabajo todos los días”

El jardinero venezolano Jackson Chourio alcanzó una marca inédita en el béisbol de las Grandes Ligas con los Milwaukee Brewers. El deportista zuliano se convirtió en el primer jugador de la historia de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) en registrar tres temporadas consecutivas con al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas antes de cumplir 23 años.

Jackson Chourio celebra su récord 20-20 con Milwaukee Brewers

Chourio nació en el estado Zulia, Venezuela, y se desempeña como jardinero en las Mayores con los Cerveceros de Milwaukee a sus 22 años. El joven atleta celebró la marca alcanzada durante la actual temporada regular tras el compromiso disputado frente a los Orioles de Baltimore.

El venezolano Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee hace un gesto durante los entrenamientos de primavera Morry Gash - AP

El patrullero sudamericano expresó su gratitud y satisfacción por el desempeño mostrado en el terreno de juego. “Estoy agradecido con Dios por darme este gran privilegio”, declaró ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro, según un reporte de Noticias Venevisión.

Además, el jardinero profundizó en el significado personal de este hito dentro de su carrera profesional en Estados Unidos. “La verdad, estoy muy orgulloso porque esto es lo que trabajo todos los días y muy contento por lo que pude lograr”, afirmó el jugador criollo.

El deportista latino de 22 años atribuyó su logro a la agresividad y al enfoque sobre las almohadillas en cada juego. Con 121 compromisos disputados en la zafra de 2026, el zuliano lidera las aspiraciones de su equipo en la recta final de la fase regular.

El récord 20-20 de Jackson Chourio que hizo historia en la MLB

Chourio se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en registrar al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas en tres temporadas consecutivas antes de cumplir 23 años de edad.

El atleta concretó la hazaña al robar segunda base en la sexta entrada y alcanzar las 20 bases robadas; posteriormente sumó otra y cerró el encuentro con 21.

En esa misma jornada, el patrullero venezolano finalizó de 3-1 en el plato con un boleto recibido y dos robos de base. Su registro de 2026 consolida su tercer año con dobles dígitos en jonrones y bases estafadas en el béisbol profesional estadounidense.

Así, el venelozano Jackson Chourio consiguió su histórico 20-20 en la MLB

Con este logro de tres campañas seguidas con 20 cuadrangulares y 20 robos de base, Chourio igualó la marca que firmaron Bobby Witt y Julio Rodríguez entre las temporadas de 2022 y 2024. Sin embargo, el venezolano estableció un precedente único por su edad al concretar este triple registro consecutivo antes de cumplir los 23 años.

La MLB destacó la validez estadística del récord a través de sus redes sociales. “¡Es el primer jugador con tres temporadas de 20+ bases robadas y 20+ jonrones antes de cumplir 23 años!“, escribió la autoridad en sus redes sociales.

Quién es Jackson Chourio: de Venezuela a los Milwaukee Brewers

Chourio nació el 11 de marzo de 2004 en Maracaibo, Venezuela, e inició su carrera profesional en el sistema de ligas menores de los Milwaukee Brewers en 2021, con 17 años.

Tras un rápido ascenso por las distintas categorías, el jardinero firmó un contrato de ocho años por 82 millones de dólares y debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2024.

De acuerdo con Baseball Reference, en su primer año en las Mayores, el venezolano registró 21 cuadrangulares y 22 bases robadas en 148 partidos. Posteriormente, consolidó su rendimiento ofensivo en la campaña 2025 al alcanzar nuevamente 21 jonrones y 21 bases estafadas.

Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, conecta un jonrón durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el domingo 14 de junio de 2026, en Milwaukee Kayla Wolf - FRE171783 AP

Durante la temporada 2026, acumuló 24 cuadrangulares y 21 robos de base con el equipo.