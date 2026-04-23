Quién es el futuro dueño latino de los Padres de San Diego en la MLB: pagaría la cifra récord de US$3900 millones

En las Ligas Mayores de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) se está por cerrar una venta histórica. El multimillonario puertorriqueño José E. Feliciano afronta las últimas tratativas para comprar los Padres de San Diego por una suma cercana a los 3900 millones de dólares, lo que marcará un récord para el deporte.

El futuro dueño latino de los Padres de San Diego pagaría la cifra récord de US$3900 millones

El multimillonario de capital privado José E. Feliciano, cofundador de Clearlake Capital, y su esposa, Kwanza Jones, CEO de Supercharged, están a punto de adquirir el equipo de béisbol de la MLB por casi US$1500 millones más de lo que Steve Cohen pagó por los New York Mets en 2020.

El multimillonario latino comprará el club Padres de San Diego de la MLB junto con su esposa, Kwanza Jones jonesfeliciano.com

En términos oficiales, Feliciano será el propietario controlador reconocido por la liga, aunque su esposa tendrá una participación económica igualitaria, según The Wall Street Journal.

El poderío económico del multimillonario de ascendencia puertorriqueña tuvo un punto de inflexión cuando en 2006, junto con Behdad Eghbali, cofundó Clearlake Capital. La empresa gestiona activos por valor de más de US$90.000 millones y consiguió algunas de las mejores rentabilidades del sector, según el perfil en Forbes.

La firma es conocida por adquirir empresas de software, productos industriales y de consumo. En 2022, Clearlake se asoció con el inversor multimillonario Todd Boehly para comprar el equipo de fútbol inglés Chelsea FC, un antecedente de la nueva inversión de Feliciano, por más de US$5000 millones.

La trayectoria de José E. Feliciano, el nuevo dueño latino de los Padres de San Diego

Previo a cofundar la firma, el multimillonario trabajó en banca de inversión en Goldman Sachs y fue director financiero de govWorks, antes de que esta se declarara en bancarrota en el año 2000.

José E. Feliciano conoció a su pareja en la Universidad de Princeton, y ahora se convertirían en los nuevos dueños de los Padres de San Diego Princeton University

Según Forbes, Feliciano también forma parte del consejo de administración de la Universidad de Stanford y del Museo Nacional Smithsonian del Latino Estadounidense. Nacido en Puerto Rico, el hombre de 52 años hoy reside en Los Ángeles, en el estado de California.

En cuanto a su educación, cuenta con una licenciatura en Ingeniería, de la Universidad de Princeton, y una maestría en Administración de Empresas, de la Universidad de Stanford.

Por su parte, Jones es la directora ejecutiva de Supercharged, una empresa de medios y desarrollo personal. Además, cofundó la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, una plataforma de inversión y filantropía que comprometió cerca de US$500 millones.

Según WSJ, la pareja se conoció cuando ambos eran estudiantes en Princeton, donde Jones practicaba atletismo.

La adquisición histórica de los Padres de San Diego de la MLB por US$3900 millones

La compra del equipo de béisbol de San Diego convertirá a Feliciano y Jones en los primeros propietarios mayoritarios puertorriqueños y afroamericanos en la historia de la MLB. El precio acordado superó al de un grupo de postores que incluía al propietario de los Golden State Warriors, Joe Lacob, y al empresario Dan Friedkin.

Los Padres de San Diego, el club que podría adquirir pronto el multimillonario latino

De concretarse la transacción, la familia Seidler, que ha sido propietaria del equipo desde 2012 tras comprarlo por US$800 millones, vendería la franquicia por casi cinco veces su precio original.

Bajo el liderazgo de Peter Seidler, fallecido en 2023, el equipo pasó de tener presupuestos bajos a ser un “juggernaut” que firma contratos altos y atrae a una buena cantidad de público, al punto que logró terminar entre los cinco mejores en asistencia durante cada una de las últimas cinco temporadas.