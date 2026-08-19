Es venezolano, trabaja para la MLB y el ICE se lo llevó detenido en el aeropuerto de El Paso

En Texas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a Oswaldo Pirela, un venezolano de 34 años que trabaja con el sistema de desarrollo de jugadores de los San Diego Padres de la MLB. El coordinador de receptores de ligas menores fue detenido el domingo en el aeropuerto internacional de El Paso cuando intentaba regresar a Arizona junto con su esposa y sus dos hijas.

La detención de Oswaldo Pirela en el aeropuerto de El Paso

Pirela se encontraba en El Paso por motivos laborales, relacionados con sus funciones dentro de la organización de los Padres y su equipo filial de Triple-A.

Según la información proporcionada por su familia a CNN, el venezolano llegó al aeropuerto durante la madrugada del domingo para abordar el vuelo de regreso a Arizona, donde reside con su esposa y sus dos hijas menores.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

El arresto fue realizado por agentes federales y posteriormente Pirela quedó bajo custodia del ICE. Los registros de arresto indican que permanece detenido en el Centro de Procesamiento de El Paso.

Desde 2024, Pirela forma parte de la estructura de los Padres y ocupa el puesto de coordinador de receptores de ligas menores, una función vinculada directamente con el desarrollo de los jugadores de la franquicia de la MLB.

La situación del venezolano y el mensaje de los Padres tras su detención

La organización de los Padres confirmó que está al tanto de lo ocurrido y que mantiene contacto con la familia mientras intenta obtener información sobre el procedimiento.

“Recientemente nos enteramos de la detención del coordinador de receptores de ligas menores, Oswaldo Pirela, en El Paso, Texas”, expresó el equipo en un comunicado difundido por CNN.

La organización agregó que trabaja para reunir más información. La MLB también confirmó que los Padres se habían puesto en contacto con los familiares del entrenador.

El venezolano de 34 años se encontraba en Texas por motivos de trabajo y regresaba a Arizona junto a su esposa y sus dos hijas pequeñas Facebook de Oswaldo Pirela

El episodio se produjo en un contexto de mayor actividad de las autoridades migratorias en aeropuertos estadounidenses. El gobierno de Donald Trump incrementó las operaciones de control migratorio y las detenciones en situaciones que involucran a personas que permanecieron en el país norteamericano después del vencimiento de una autorización previa, incluso si tenían otros estatus en trámite.

El ICE sostiene que la estadía legal del venezolano en EE.UU. había vencido

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el venezolano ingresó a EE.UU. en 2014 y recibió autorización para permanecer en el país hasta febrero de 2018. La agencia sostiene que el migrante extendió su estadía sin estar habilitado.

Tras el arresto, Pirela quedó bajo la custodia del ICE en el Centro de Procesamiento de El Paso Facebook de Oswaldo Pirela

Según recogió The Washington Post, el DHS afirmó que, cuando los agentes abordaron a Pirela, no llevaba documentación que demostrara que tenía un estatus migratorio vigente.

La agencia sostuvo además que permanecerá bajo custodia del ICE mientras avanza el proceso de deportación y remarcó que tendrá acceso al debido proceso.

El gobierno federal también hizo una distinción entre una autorización de empleo y un estatus migratorio. Según la declaración oficial, contar con un permiso de trabajo o tener una solicitud migratoria pendiente no equivale por sí mismo a disponer de un estatus legal.

Pirela tenía una solicitud de asilo en trámite

La familia afirma que Pirela solicitó asilo después de llegar de Venezuela y que su caso permanece pendiente. Su primo, Jorge Pirela, explicó a CNN que el exbeisbolista había renovado de manera continua su autorización laboral desde que inició el trámite migratorio.

La hermana de Pirela también cuestionó la detención y pidió que las autoridades revisen su situación. Según su relato, el venezolano no tiene antecedentes criminales y su solicitud de asilo permanece pendiente desde 2015.

“Para mí es injusta esta detención porque él no ha hecho nada que sea ilegal”, expresó la hermana en declaraciones difundidas por Univision.