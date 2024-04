El video del tenso episodio policial en la mansión de William Levy y Elizabeth Gutiérrez: “Hay otra mujer con mi ex”

Escuchar

Las vidas privadas del modelo cubano William Levy y su expareja, la actriz Elizabeth Gutiérrez, quedaron en el centro de la polémica luego de que se conociera un reciente video policial en la residencia que ambos solían compartir en Southwest Ranches de Florida, en Estados Unidos. Las imágenes fueron registradas por la cámara corporal de uno de los agentes y dejaron en evidencia la tensa relación que mantienen.

La historia de amor que una vez cautivó a los fans alrededor del mundo, tuvo un abrupto final, marcado por acusaciones de infidelidad y tensiones entre ambos. El programa de entretenimiento El gordo y la flaca, de Univision, obtuvo en exclusiva las imágenes que muestran el momento en que Gutiérrez denuncia ante las autoridades que hay otra mujer dentro de su casa.

El anuncio público de la separación entre Levy y Gutiérrez, a principio de mes, sorprendió a muchos seguidores, especialmente después de las dos décadas que llevaban juntos y la llegada de sus dos hijos, Christopher y Kailey. Sin embargo, los rumores de infidelidad han sembrado dudas sobre la estabilidad de la relación desde hace algún tiempo.

En sus 20 años de relación, Elizabeth Gutiérrez y William Levy han pasado por varias separaciones Facebook Elizabeth Gutiérrez

El tenso video policial de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La visita de la policía a la residencia de la pareja en Florida, el 2 de marzo de 2024, quedó registrada en un video, que reveló momentos de tensión y confusión que se vivieron en esos meses en los que la actriz se mudó a un departamento con sus hijos. Según informó la periodista Tanya Charry de El gordo y la flaca, los agentes permanecieron en la propiedad durante aproximadamente 90 minutos, mientras la actriz de descendencia mexicana explicaba la situación. “Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex”, aseguró.

Gutiérrez relató a las autoridades que había ido a la vivienda con su hija Kailey para juntar algunas pertenencias personales y que, al llegar a la habitación de Levy, la adolescente alcanzó a ver a una mujer. Aunque Gutiérrez afirmó que el modelo no agredió a su hija, aseguró que le dio un leve empujón para evitar que entrara a la habitación. Además, sugirió a los oficiales que su exmarido estaba bajo la influencia de alguna sustancia en el momento del incidente.

La cámara del policía mostró la molestia de Elizabeth Gutiérrez y su hija Captura de pantalla Instagram @elgordoylaflaca

¿Qué se encontró dentro de la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

Mientras un agente se quedó en la entrada para hacerles preguntas a la actriz y a su hija, otro se dirigió hacia William Levy, que esperaba junto a la puerta. Las imágenes de la cámara personal del policía capturaron el momento en que el actor fue sometido a un cacheo como procedimiento de seguridad. Tras constatar que no portaba armas, ambos ingresaron a la casa.

En el programa de Univision explicaron que, aunque disponían de imágenes del interior de la casa, se decidió no mostrarlas por tratarse de una propiedad privada y esto podría incumplir ciertas normativas. Según la información proporcionada por Charry, la conversación entre el oficial y William duró aproximadamente media hora.

Al regresar junto a Elizabeth y Kailey, el policía informó que no encontró a ninguna mujer en la casa, únicamente a la trabajadora doméstica. A pesar de que esto no se considera un delito, Gutiérrez expresó su molestia al declarar que tenía derecho a decidir quién entra y quién no en su casa.

La pareja tiene dos hijos: Christopher Alexander y Kailey Facebook Elizabeth Gutiérrez

Por su parte, la actriz afirmó que su expareja no contribuía financieramente con la manutención de sus hijos. Además, señaló que el actor no mostraba interés en el bienestar de su hija ni tampoco se comunicaba con ella regularmente. Asimismo, agregó que lo tiene bloqueado en el celular porque, según ella, solo la contacta para insultarla.

Antes de retirarse del lugar, la Policía ayudó a la mujer y su hija a buscar algunas de sus pertenencias y les ofreció la posibilidad de solicitar una orden de restricción si se sentían amenazadas. Sin embargo, la actriz declinó esta opción para evitar dañar la imagen pública del actor.

La Policía acudió tres veces más a la casa que compartían William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Este incidente no es el único que ha llevado a las autoridades a la casa de la ahora expareja. Según informa People en Español, en los últimos meses la policía ha intervenido en cuatro ocasiones en la lujosa residencia del actor cubano y la actriz mexicoamericana. Los informes policiales obtenidos por el medio revelan una serie de episodios que se han desarrollado mientras compartían un hogar.

Las visitas policiales quedaron registradas en informes documentales solicitados por el medio a la policía de la ciudad de Davie, que presta servicio al municipio del condado de Broward, donde se encuentra la residencia. Aunque ninguno de los informes incluye acusaciones de violencia, el historial de visitas sugiere un ambiente de conflicto en la casa que William Levy y Elizabeth Gutiérrez compartían.

El primer incidente ocurrió el 28 de octubre de 2023, cuando una discusión verbal entre la pareja requirió de la intervención policial. En ese momento, Levy le explicó a las autoridades que había peleado con Gutiérrez porque la actriz le insinuó que bebía demasiado alcohol. Esto se volvió a repetir el 29 de enero, cuando la ella llamó a la policía y afirmó que el actor la había insultado y amenazado con una pistola.

En un hecho del 1° de marzo, Levy fue quien se comunicó con las autoridades para informar sobre una disputa relacionada con el paradero de su hija. El motivo de su denuncia fue que la adolescente le colgara el teléfono tras el intento del actor por saber la ubicación del departamento de su madre.

LA NACION