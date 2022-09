Elizabeth Gutiérrez habló sobre su relación con William Levy tras el divorcio: “¡Tengo mucho que decir!”

La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tomó por sorpresa a sus seguidores. En enero pasado, el actor publicó una historia en Instagram que anunció el fin de su relación: “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”. Pero poco después la borró y solo quedó evidencia en las capturas que se compartieron.

El mensaje fugaz generó muchas dudas, por lo que semanas después ella apareció en la misma red social para defender a su familia y poner fin a los rumores que, a decir de la actriz, ya estaban afectando a sus hijos Christopher y Kailey: “Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él, amor, mucha salud, felicidad con o sin mi. No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo el y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad como pareja y ahí se va quedar con nosotros”.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez estuvieron juntos por casi veinte años y tuvieron dos hijos: Christopher y Kailey @gutierrezelizabeth_ - @gutierrezelizabeth_

Desde entonces, ninguno de los dos había hablado al respecto. Hasta ahora, que Elizabeth Gutiérrez estuvo en entrevista con el presentador Lucho Borrego en ¡Siéntese quien pueda! y respondió algunas preguntas respecto al fin de la relación de casi 20 años: “Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo”, dijo respecto a cómo han sido señalados y añadió: “No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día”.

Aunque el conductor quiso saber más sobre cómo llevan la relación ahora que están separados, pero unidos por sus hijos, ella evitó ahondar en declaraciones: “Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí”.

Además, como ya lo había expresado en su publicación en redes sociales poco después de la ruptura, quiso dejar claro que su familia está primero: “Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos, protegernos a nosotros porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, pregunten o manden mala vibra”.

Elizabeth Gutiérrez declaró que la prioridad de ambos es el bienestar de sus hijos y por eso han preferido guardar silencio sobre su separación @gutierrezelizabeth_ - @gutierrezelizabeth_

Hace unas semanas, William Levy le pidió a la prensa que dejaran de preguntarle por su expareja y que mejor acudieran a ella en caso de dudas. Pero Elizabeth fue igual de tajante al ser cuestionada en ¡Siéntese quien pueda!: “No es que no hable porque no tengo nada que decir, ¡tengo mucho que decir! Pero no es mi estilo, el mío es arreglar las cosas dentro de mis cuatro paredes”.

Gutiérrez y Levy se conocieron en 2002, cuando coincidieron en el reality Protagonistas de telenovela y comenzaron una relación. Cuatro años más tarde nació su hijo Christopher y por varios periodos hicieron pausa en su noviazgo, incluso algunos rumores lo vincularon con actrices como Jackie Bracamontes y Maite Perroni. Pero retomaron la relación y en 2010 nació su hija Kailey. En los siguientes años, su vínculo sentimental siguió entre separaciones y reconciliaciones.