Taylor Swift lanzó su nuevo álbum The Tortured Poets Department y afirman que un tema apunta a Kim Kardashian

Los fanáticos de Taylor Swift ya no tienen que esperar más para escuchar lo nuevo de la cantante. Tal como adelantó durante los Grammy de este año, la artista lanzó este 19 de abril su disco The Tortured Poets Department (TTPD). Entre las canciones, una llamó particularmente la atención y desató un debate en redes sociales. No por cuestiones musicales, sino por el nombre del tema y una posible referencia a Kim Kardashian.

The tortured poets department ya se encuentra disponible en plataformas de sonido Spotify

La revista especializada en música Rolling Stone calificó al nuevo álbum como “la confesión catártica de una mujer que pensó que tenía la edad y el romance adulto resuelto, solo para darse cuenta de que no sabe nada”. Asimismo, el medio asegura que la estrella de 34 años se muestra “confusa, amarga, furiosa, vulnerable y, sin embargo, más gloriosamente caótica de lo que la hemos escuchado antes”.

El nuevo disco de Taylor Swift: ¿indirecta para Kim Kardashian?

En medio de todas las reseñas, el sitio Pop Crave no dejó pasar que la canción ”thanK you aIMee” (Gracias Aimee) lleva en su título tres letras escritas en mayúsculas: K-I-M, lo que generó la teoría de que está dedicada a la empresaria, modelo en influencer Kim Kardashian. A lo largo de los últimos años, ambas tuvieron varias disputas.

Swift aseguró en Twitter que ya no tiene cuentas que saldar Twitter @taylorswift13

En cuanto al contenido de la canción, “thanK you aIMee” está dedicada a una compañera del colegio secundario que maltrataba a la cantante. “Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo”, canta Swift en el estribillo. En otro tramo, expresa: “Grité: ‘Jód..., Aimee’ al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba”. Antes del final, aparece una explicación sobre por qué decidió exponer ese momento de su adolescencia tantos años después: “Tus palabras siguen resonando en mi cabeza”, asegura, antes de despedirse irónicamente.

Taylor Swift vs. Kim Kardashian: qué pasó entre ellas

Que el nombre Kim aparezca resaltado en el título de un tema que hace referencia al maltrato y al crecimiento personal no es casual. En 2009, se produjo un momento particular durante los MTV Video Music Awards (VMA), cuando el rapero Kanye West subió al escenario mientras Taylor Swift recibía un premio. El cantante arrebató el micrófono de las manos para decir que Beyoncé debería haber sido galardonada.

Kim Kardashian era, en ese entonces, amiga del rapero, pero unos años después se convirtió en su esposa. En 2015, Swift le entregó a West el premio Michael Jackson Video Vanguard en los VMA y ambos sellaron la reconciliación. Sin embargo, el músico lanzó en 2016 la canción “Famous”, dirigida a Swift. En la letra aseguraba que él había hecho famosa “a esa perra”. Entonces, el conflicto regresó.

El momento en que Kanye West subió al escenario y le robó el micrófono a Taylor Swift Archivo

Por su parte, Swift manifestó que no le había dado permiso al rapero para usar su imagen y que desconocía el contenido de la misma. No obstante, Kardashian mostró una grabación telefónica editada entre la cantante y West. Recién en 2020 se filtró la transcripción real de la conversación, en la cual se puede notar que todo fue una mentira armada por la pareja.

La creadora de The Tortured Poets Department (TTPD) manifestó que todo ese problema se sintió como el final de su carrera. Al tener a la opinión pública por tanto tiempo en contra, pensó que no iba a poder seguir adelante. El recuerdo de quien la maltrataba en la secundaria y la hizo mejorar, parece ser una analogía perfecta con esa disputa que tuvo con West y Kim Kardashian, según sostienen varios usuarios en las redes sociales.

Taylor Swift se sincera sobre el contenido de su nuevo álbum @taylorswift13

De todas maneras, Swift dijo en X que el disco es una antología de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos “de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales”. Más allá de las especulaciones que surgieron, consideró que este período que expresa en el álbum ya terminó: “El capítulo está cerrado y tapiado”. Quizás previendo la marea de comentarios que iban a llegar, aclaró que no hay cuentas que ajustar “una vez que las heridas sanaron”.

Qué dice la letra del tema “thanK you aIMee” de Taylor Swift, en español

Cuando imagino mi ciudad natal

Hay una estatua tuya bronceada de spray

Y una placa debajo de ella

Que amenaza con empujarme por las escaleras, en nuestra escuela

Y siempre fue el mismo dolor ardiente

Pero soñaba que algún día podría decir

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: “Jódete, Aimee” al ciеlo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puеdo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Y no fue una pelea justa, ni una muerte limpia

Cada vez que Aimee pisoteaba mi tumba

Y luego ella escribía titulares

En el periódico local riéndose de cada paso de bebé que daba

Y siempre fue el mismo dolor ardiente

Pero rezaba que algún día podría decir

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: “Jódete, Aimee” al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa

Pero solía decir que deseaba que estuvieras muerta

Empujé cada roca cuesta arriba

Tus palabras siguen resonando en mi cabeza, resonando en mi cabeza

Escribí mil canciones que tú encuentras poco geniales

Construí un legado que no puedes deshacer

Pero cuando cuento las cicatrices, hay un momento de verdad

Que no habría esto, si no hubieras sido tú

Y tal vez lo hayas reinterpretado

Y en tu mente, nunca quebrantaste mi espíritu azul y negro

No creo que hayas cambiado mucho

Y así cambié tu nombre, y cualquier pista real definitoria

Y un día, tu hijo regresa a casa cantando

Una canción que solo nosotros dos sabemos que trata de ti, porque—

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: “Jódete, Aimee” al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa

Pero solía decir que deseaba que estuvieras muerta

Empujé cada roca cuesta arriba

Tus palabras siguen resonando en mi cabeza, resonando en mi cabeza

Gracias, Aimee

Gracias, Aimee