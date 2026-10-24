Emma Heming, esposa de Bruce Willis, sobre la mudanza del actor lejos de sus hijas: “De las decisiones más difíciles”

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, reveló que el actor se mudó de la residencia familiar de Los Ángeles, California, a otra propiedad donde recibe asistencia las 24 horas debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal. La pareja había comprado su vivienda familiar en 2019 por US$9,8 millones. La modelo explicó los motivos de esta decisión durante una entrevista emitida el 26 de agosto de 2025.

¿Por qué Emma Heming decidió que Bruce Willis viviera lejos de sus hijas?

Durante una entrevista con Diane Sawyer para el especial Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, emitido por ABC News, Heming explicó que buscó una alternativa que respondiera tanto a las necesidades de su esposo como a las de sus dos hijas, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12.

Las niñas visitan frecuentemente a su padre y mantienen sus pertenencias en el nuevo entorno Instagram @emmahemingwillis

“Fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar hasta ahora”, expresó la modelo, de 48 años. La esposa del protagonista de Duro de matar sostuvo que tuvo en cuenta los deseos que, a su entender, habría tenido el actor respecto del bienestar de las menores.

La decisión implicó que Willis, de 71 años, dejara de compartir la vivienda principal con su esposa y las menores para instalarse en un espacio acondicionado para su situación de salud. “Sabía que, ante todo, Bruce habría querido eso para nuestras hijas. Habría querido que estuvieran en una casa más adaptada a sus necesidades, no a las de él”, señaló.

La nueva casa de Bruce Willis y la atención que recibe las 24 horas

Heming explicó que su esposo vive en una propiedad de una sola planta, una característica que facilita sus desplazamientos. Allí cuenta con un equipo de cuidadores que lo asiste de manera permanente.

Aunque la modelo y sus hijas ya no residen con él, mantienen visitas frecuentes y conservan pertenencias personales en la propiedad. “Es nuestro segundo hogar, así que las niñas tienen sus cosas allí”, afirmó.

La entrevistada describió cómo transcurren los encuentros familiares y destacó la presencia de personas cercanas al actor. “Es una casa llena de amor, calidez, cuidados y risas. Ha sido hermoso ver cuántos amigos de Bruce siguen acompañándolo. Traen vida y diversión”, relató.

Entre quienes visitan regularmente la residencia se encuentran Demi Moore, exesposa de Willis, y las tres hijas que tuvieron durante su matrimonio: Rumer, Scout y Tallulah.

¿Qué dificultades enfrentaba la familia antes de la mudanza?

Antes del traslado, Heming atravesó un proceso de adaptación a los cambios que provocó la enfermedad de su esposo. La modelo recordó que una de sus principales preocupaciones era mantener la seguridad de la vivienda familiar.

También hizo referencia a las precauciones que debía adoptar dentro del hogar. “Me preocupaba mucho dormir y asegurarme de que nuestra casa estuviera protegida. Hay que pensar en la cocina, el congelador, el refrigerador, las puertas”, enumeró.

Heming, quien contrajo matrimonio con Willis en 2009, describió estas circunstancias al explicar cómo había cambiado la organización de la vida cotidiana antes de decidir el traslado.

El estado de salud de Bruce Willis y los cambios en su comunicación

Durante la entrevista, la esposa del actor también se refirió a la evolución de su enfermedad. Explicó que Willis conserva su movilidad y mantiene un buen estado físico general, aunque presenta dificultades cada vez mayores para comunicarse.

El protagonista de Duro de matar permanece en un espacio de una sola planta, adaptado a sus necesidades Instagram @emmahemingwillis

Heming señaló que la capacidad de lenguaje de su marido disminuye y que sus familiares aprendieron a relacionarse con él de una manera diferente.

Cuando Sawyer le preguntó si todavía había momentos en los que reconocía al Bruce de antes, la modelo respondió que esas situaciones seguían presentes, aunque eran breves. “Todavía tenemos esos momentos. No días, pero sí momentos”, expresó.

Entre los gestos que identifica, mencionó su risa característica, el brillo de sus ojos y algunas expresiones faciales. “Es difícil verlo porque, tan rápido como aparecen esos momentos, desaparecen. Pero estoy agradecida de que mi esposo todavía esté aquí”, sostuvo.

¿Cuándo recibió Bruce Willis el diagnóstico de demencia frontotemporal?

En marzo de 2022, la familia del actor anunció que padecía afasia, una alteración que afecta la capacidad de comunicación. A partir de ese diagnóstico, Willis se retiró de la actuación. Su última película, Assassin, se estrenó en 2023, el mismo año en que sus familiares informaron que tenía demencia frontotemporal.

Durante la conversación con Sawyer, Heming recordó los primeros cambios que observó en el comportamiento de su esposo. “Para alguien que era muy conversador y participativo, comenzó a estar un poco más callado”, relató.

También señaló que empezó a percibir una diferencia en su manera de relacionarse con las personas cercanas. “Parecía un poco distante, muy frío, diferente de Bruce, que siempre había sido muy cálido y cariñoso. Ver ese cambio completo fue alarmante y aterrador”, explicó.

La modelo recordó asimismo el momento en que los médicos les comunicaron el diagnóstico y describió la angustia que sintió al recibir la noticia. “Estaba tan asustada. Recuerdo haberlo escuchado y después no haber oído nada más. Sentía que caía al vacío”, manifestó.