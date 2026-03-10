El nuevo mapa de la vivienda en EE.UU.: por qué ganar US$100.000 ya no alcanza para comprar una casa sin ayuda estatal

Una tendencia del mercado inmobiliario de Estados Unidos despertó algunas alarmas entre expertos. Por el aumento dispar de los valores de las propiedades y los ingresos durante los últimos años, incluso personas que ganen 100 mil dólares pueden no alcanzar lo necesario para el pago inicial de la hipoteca para una casa. En ese contexto, se amplían los programas de ayuda.

Las propiedades cada vez son más inaccesibles en EE.UU.

Un informe de The Washington Post se enfocó sobre una realidad que cada vez viven más potenciales compradores en el mercado inmobiliario estadounidense. Por el desfasaje entre el aumento de los precios y los salarios, cada vez menos pueden acceder al financiamiento para adquirir una vivienda.

El desfasaje entre el aumento de las viviendas y los salarios hizo la compra de una casa inaccesible para muchos Freepik

Los datos indican que desde 2017 los valores de las casas crecieron un 80%, mientras que los sueldos lo hicieron en un 38%. De esa evolución se desprende que hoy el valor medio de una vivienda supera los US$405 mil.

En ese contexto, incluso hogares con ingresos de seis cifras tienen dificultad para llegar al monto requerido para un pago inicial y financiar la compra de una propiedad. Ante eso, se amplió el mercado de programas de ayuda.

Ahora los beneficiarios de estas iniciativas no son solo personas que estén por debajo del ingreso medio de la ciudad, sino que se amplió a otros perfiles. Actualmente, las ayudas apuntan también a profesionales que no pueden alcanzar el umbral necesario en el mercado inmobiliario.

Los programas de ayuda financiera para compras de casas en Estados Unidos se ampliaron por la situación del mercado compass.com/homes-for-sale/west-midwood-brooklyn-ny/

Concretamente, el medio menciona a trabajadores como policías, bomberos, enfermeros y maestros. En general, la ayuda suele ir dirigida a jóvenes profesionales con un perfil de crédito responsable pero que no tienen apoyo familiar como para alcanzar un pago inicial.

Ciudades de EE.UU. que ampliaron sus programas de ayuda financiera para comprar casas

La tendencia se presenta en muchas regiones del mercado estadounidense y no se trata de un fenómeno en un estado o ciudad en particular. The Washington Post citó los siguientes casos:

San Francisco, California : personas con ingresos de hasta US$218 mil pueden acceder a préstamos para comprar una primera vivienda. El monto de la ayuda puede alcanzar los US$500 mil.

: personas con ingresos de para comprar una primera vivienda. El monto de la ayuda puede alcanzar los US$500 mil. Washington D.C. : recientemente la ciudad amplió la elegibilidad de su iniciativa D.C: Open Doors. Actualmente, compradores con hasta el 170% del ingreso medio del área pueden acceder, lo que resulta en un máximo de ingresos de US$216.580.

: recientemente la ciudad amplió la elegibilidad de su iniciativa D.C: Open Doors. Actualmente, compradores con hasta el 170% del ingreso medio del área pueden acceder, lo que resulta en un Aurora, Illinois : impulsó un programa de préstamos de US$20.000 para hogares que perciban hasta el 120% del ingreso medio.

: impulsó un programa de préstamos de US$20.000 para hogares que perciban Memphis, Tennessee: hogares con hasta el doble del ingreso medio local pueden acceder a ayuda financiera para comprar casas en ciertas zonas determinadas.

De cualquier manera, expertos consultados por el medio sostienen que la solución sirve a corto plazo para el acceso al pago inicial, pero no resuelve el problema de asequibilidad de las cuotas mensuales. Además, alertan que estas medidas podrían hacer subir el valor de las propiedades que ya están en el mercado.

Cuáles son los diez lugares más accesibles para comprar una casa en EE.UU.

En un mercado que se muestra como inaccesible, la plataforma Redfin elaboró un ranking en el que enumeró las ciudades donde la cuota mensual de una vivienda representa una parte menor del salario:

Bellefontaine Neighbors, Misuri : 16% del ingreso mensual y el valor mediano de la vivienda es US$101.106.

: 16% del ingreso mensual y el valor mediano de la vivienda es US$101.106. Ferguson, Misuri : 17,9% del salario; las casas se venden en torno a US$107.507.

: 17,9% del salario; las casas se venden en torno a US$107.507. Detroit, Michigan : 17,9% del ingreso a la hipoteca, con precios medios de US$92.304.

: 17,9% del ingreso a la hipoteca, con precios medios de US$92.304. Broussard, Luisiana : 18,4%, mientras que el precio mediano asciende a US$280.407.

: 18,4%, mientras que el precio mediano asciende a US$280.407. Bayou Cane, Luisiana : 18,6% del ingreso, con viviendas valuadas en US$177.786.

: 18,6% del ingreso, con viviendas valuadas en US$177.786. West Mifflin, Pensilvania : 19,1% del salario mensual y el valor de referencia es US$174.981.

: 19,1% del salario mensual y el valor de referencia es US$174.981. Moss Point, Misisipi : 19,1% del ingreso del hogar, con precios cercanos a US$116.393.

: 19,1% del ingreso del hogar, con precios cercanos a US$116.393. Dunbar, Virginia Occidental : 19,6% del ingreso, y las propiedades se ubican en US$139.887.

: 19,6% del ingreso, y las propiedades se ubican en US$139.887. Garfield Heights, Ohio : 19,8% del salario, con casas de US$134.573.

: 19,8% del salario, con casas de US$134.573. Spanish Lake, Misuri: 20% del ingreso mensual, y el precio mediano es US$133.300.