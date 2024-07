Eric Dane contó la verdad detrás de su despido de Grey’s Anatomy: “Yo no era el mismo”

Escuchar

En una reveladora entrevista, el actor Eric Dane ha compartido por primera vez la verdadera razón detrás de su despido de la exitosa serie de televisión Grey’s Anatomy (ABC). Su aclamado papel como el Dr. Mark Sloan, también apodado “McSteamy”, volvió a Dane una figura central en el drama médico que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, su repentina salida de la serie en 2012 dejó a muchos fanáticos desconcertados y mucho se especuló sobre los motivos de su desvinculación.

El salto a la fama y las presiones que padeció Eric Dane

Eric Dane se unió al elenco de Grey’s Anatomy en 2006, durante la segunda temporada, y rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos. Su papel no solo le trajo fama y reconocimiento internacional, sino que también lo sumergió en las complejidades de la vida bajo los reflectores de Hollywood. Según el intérprete, el éxito de la serie y su creciente popularidad trajeron consigo una serie de desafíos personales y profesionales.

Eric Dane protagonizó al doctor Mark Sloan en Grey' s Anatomy Captura de video/ ABC

“No es que me haya ido, sino que creo que me dejaron ir”, reconoció el actor en un diálogo con Dax Shepherd para el podcast Armchair Expert. En la entrevista, Dane reveló que uno de los factores clave que contribuyó a su salida del programa fue su lucha contra las adicciones. En 2011, admitió públicamente que había ingresado a un centro de rehabilitación para tratar su dependencia al alcohol y las drogas. Esta declaración pública fue un primer indicio de que el actor estaba enfrentando serios problemas personales, que podrían estar afectando su trabajo en la serie. “Estaba pasando por un momento difícil. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó”, sostuvo el también protagonista de la aclamada Euphoria.

Eric Dane como Carl Jacobs en Euphoria: su más reciente y aclamado personaje (Archivo) HBO Max

La decisión de Shonda Rhimes

La creadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, es conocida por su enfoque implacable hacia la calidad del programa y el bienestar de su elenco. En la entrevista dada a Spotify y recogida por Daily Mail, Dane explicó que Rhimes tomó la decisión de despedirlo como parte de un esfuerzo para ayudarlo a enfocarse en su recuperación. “Yo no era el mismo chico que habían contratado, así que lo entendí cuando me despidieron y Shonda Rhimes fue realmente genial”, comentó y sumó: “Nos protegió ferozmente. Nos protegió públicamente, nos protegió en privado”.

Rhimes y los productores del programa optaron por dar a su personaje, el Dr. Sloan, una despedida dramática y memorable, acorde con su presencia icónica en la serie. El personaje de Mark Sloan murió trágicamente tras un accidente aéreo, lo que dejó a los fanáticos de la serie desconsolados y marcó el fin de una era para Grey’s Anatomy.

El camino hacia la recuperación

Después de dejar Grey’s Anatomy, Eric Dane se centró en su rehabilitación y en reconstruir su vida personal y profesional. La lucha contra las adicciones no fue fácil, pero el actor se mostró resiliente y decidido a superar sus desafíos. Con el apoyo de su familia, amigos y colegas de la industria, logró recuperar su salud y alcanzar la estabilidad.

Dane regresó a la televisión en 2014 con un papel principal en la serie de drama militar The Last Ship, en el que interpretó al Capitán Tom Chandler. La serie, producida por Michael Bay, fue bien recibida por la crítica y el público, y permitió al actor demostrar su talento y versatilidad. Más reciente en el tiempo, brilla como Cal Jacobs en Euphoria, uno de los pocos personajes adultos de la serie de HBO.

Lexie grey and mark Sloan you’ll never be forgotten https://t.co/74xueJbRMn pic.twitter.com/ZSU8zheXiE — marinatv★us/ace7🍉 (@marinafolklor3) July 2, 2024

En la actualidad, cuando mira hacia atrás, Eric Dane agradece su experiencia en Grey’s Anatomy. Reconoce que su salida del programa se debió a un cierto desgaste, sumado por supuesto al problema de salud mental que estaba atravesando: “Estaba empezando a convertirme, como la mayoría de estos actores que han pasado un tiempo significativo en el programa, en algo muy caro para la cadena”, soltó en el podcast. “Y la cadena sabe que el programa va a hacer lo que tiene que hacer independientemente de a quién mantengan en él: mientras tengan a Grey, estará bien”, reflexionó.

El legado de McSteamy

Aunque han pasado más de diez años desde su salida de Grey’s Anatomy, el legado de Eric Dane como el encantador y carismático Dr. Mark Sloan sigue vivo en la memoria de los fanáticos. Su personaje no solo aportó drama y romance a la serie, sino que también dejó una marca imborrable en el corazón de los espectadores.

LA NACION