Es fan de Taylor Swift y gracias a un implante coclear escuchó su música por primera vez: la conmovedora reacción

El fenómeno que ha causado Taylor Swift es innegable. En los últimos años, ha sido una verdadera sensación del pop al brindar a sus fanáticos momentos inolvidables. Su gira The Eras Tour, además de romper récords en taquilla, es el escenario ideal para momentos conmovedores como el de Nichole, quien escuchó a su ídola por primera vez durante el show en Ámsterdam, el jueves 4 de julio.

Nichole es una mujer oriunda de Canadá, de 35 años, que ha demostrado su gran fanatismo por Taylor Swift a través de sus redes sociales. Devota de la cantante estadounidense desde hace 18 años, ha asistido a más de 31 conciertos en vivo, los cuales admite haber disfrutado al máximo. Sin embargo, la fanática tiene problemas acústicos y hasta ahora solo la había podido escuchar a través de un audífono.

Nichole asistió al concierto de Taylor Swift en Ámsterdam Foto X @fireworkshow13

Un cambio de vida significativo

En el marco de su gira The Eras Tour, la cantante estadounidense llegó a Ámsterdam, Países Bajos, para ofrecer tres shows en el Johan Cruijff Arena. Al primer show del 4 de julio asistió Nichole, quien compartió su alegría a través de X (anteriormente Twitter). “La música de Taylor ha significado mucho para mí desde 2006, pero nunca supe lo que me estaba perdiendo usando solo audífonos hasta que me colocaron el implante coclear”, expresó emocionada.

Este dispositivo se ubica alrededor de las partes lesionadas del oído y estimula directamente el nervio auditivo, lo que permite que el cerebro reconozca las señales generadas como sonido. Gracias a este implante, la Swiftie iba a poder escuchar la música de su cantante favorita de una manera más clara y personal.

“He visto a Taylor antes, pero esta noche es la primera con el implante… Así que mi atuendo tenía que estar a la altura de la ocasión”, compartió junto con dos fotos. En una, se la ve con una remera blanca que lleva consigo una leyenda: “Me lo he pasado de maravillas escuchando todo”. En la segunda, muestra su implante coclear adornado con el número 13, el favorito de Taylor Swift. Además, se la ve que lleva las famosas pulseras de la amistad, que se han convertido en un fenómeno cultural entre los fanáticos de la cantante.

La fan de Taylor Swift pudo escucharla luego de realizarse un implante coclear Foto X @fireworkshow13

Una experiencia inolvidable en Ámsterdam con Taylor Swift

Con grandes expectativas, los seguidores de Nichole esperaban saber cómo había vivido el show. Recientemente, publicó un video en X donde mostró su reacción al escuchar claramente la voz de su ídolo por primera vez. “Taylor subió al escenario y realmente le entendí en el momento exacto en que dijo ‘ha tardado mucho en llegar, pero’”, compartió junto a la grabación, donde se la ve emocionada hasta las lágrimas.

Esta historia conmovió a los internautas, quienes no dudaron en dejarle cientos de mensajes de cariño. Su primera publicación superó las 400 mil vistas, mientras que el video, en tan solo cuatro horas, alcanzó 92.000 vistas. “Estoy llorando por ti, esto es tan especial. Eres hermosa”, comentó una seguidora, mientras que otra agregó: “¡Esto es tan hermoso! Gracias por compartir un momento tan hermoso con nosotros, espero que hayas pasado la noche más maravillosa”.

Debido al alcance que tomó su historia, la canadiense compartió que “la tecnología auditiva es genial”, ya que puede cambiar la forma de escuchar con diferentes programas que disminuyen y aumentan diferentes sonidos. “Es tecnología implantada en mi cabeza donde puedo elegir cómo quiero escuchar”, agregó. Nichole también advirtió que la forma en la que escucha el sonido es probablemente muy distinta a la que escuchan las personas que no padecen problemas auditivos.

Una gran fan de Taylor Swift

Desde 2012, la fanática reveló que ha asistido a 36 conciertos de Taylor Swift, pero esta fue la primera vez que pudo identificar las canciones sorpresa que cantaba sin que nadie se lo dijera o reinterpretara a través de señas. “Antes de mi implante coclear, podía ‘oír’, pero todo sonaba como si estuviera en una licuadora. Era muy difícil diferenciar las voces de los instrumentos y, si escuchaba algo en vivo en un espectáculo, necesitaba un intérprete o simplemente me perdía porque no sabía en qué parte de la canción estábamos. Honestamente, pensé que eso era normal”, le dijo a Newsweek.

Tras volverse viral, Nichole espera cumplir su sueño de conocer en persona a Swift algún día. “Incluso si nunca lo hago, le estoy muy agradecida. Me salvó la vida... Literalmente”, finalizó.

La cantautora continuará con su gira The Eras Tour por Europa, con dos shows en Suiza, los días 9 y 10 de julio en la capital, Zúrich. Esta gira mundial, que tuvo una etapa en Latinoamérica, concluirá en Canadá, el país de origen de Nichole, quien adelantó en sus redes sociales que estará presente en uno de los shows en Toronto.

