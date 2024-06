Taylor Swift salió en defensa de Lady Gaga, en medio de una ola de rumores de embarazo: “Ella no tiene que darle explicaciones a nadie”

Escuchar

Taylor Swift no es de ese tipo de estrellas que sonríe nerviosa antes de internarse en el silencio cuando le hacen una pregunta comprometedora. Esta vez, la cantante no solo se metió de lleno en una polémica mediática, sino que no dudó en recurrir a sus redes para salir en defensa de Lady Gaga.

La superestrella del pop, de 34 años, se mostró muy cerca de la estrella de Joker: Folie à Deux después de que Gaga publicara un video de TikTok desmintiendo los rumores de embarazo que surgieron durante el último fin de semana. “¿Estamos todos de acuerdo en que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer?”, escribió Swift en la sección de comentarios de TikTok de Gaga. Y agregó: “ Gaga no le debe una explicación a nadie y tampoco ninguna otra mujer ”.

La intérprete de “Poker Face” negó los rumores de embarazo mientras hacía una referencia a la canción de Swift “Down Bad” de su último disco, The Tortured Poets Department. “No estoy embarazada, solo lloré mal en el gimnasio”, se lee en letras grandes en la parte inferior del video de la artista de con un primer plano de sus cejas decoloradas. El clip de 10 segundos la muestra haciendo playback de la estrofa del tema que dice: “No tengo que encontrar una estética; yo soy la estética. Quiero decir, estoy segura de que hay alguien aquí ahora mismo que está entrando en Pinterest intenta escribir todos estos adjetivos para describirme”.

Luego, la artista les recomendó a sus seguidores que se concentraran en asuntos más importantes, indicándoles que se registren online para votar en las próximas elecciones. Los rumores surgieron en las redes y en ciertos medios estadounidenses luego de que se hicieran públicas fotos de Gaga celebrando la boda de su hermana Natali Germanotta en Maine, el 3 de junio. Posteriormente, su maquilladora, Sarah Tanno, salió en su defensa en una publicación compartida en X (anteriormente Twitter), donde escribió: “ Honestamente, es muy triste que haya tenido que abordar esto porque la gente comentaba sobre su cuerpo ”.

Y continuó: “A la gente no se le debe permitir comentar sobre el cuerpo de otras personas. Los fanáticos han estado diciendo durante años que ella estaba embarazada, solo por cómo se ve con ciertos atuendos. ¿Por qué difundir un rumor sobre alguien que te importa o amás? Afecta la salud mental de las personas, ¡las personas no deberían avergonzar a otros por su cuerpo o asumir que están embarazadas cuando no lo están!”. Tanno concluyó su mensaje escribiendo: “ Incluso si estuviera embarazada, no es asunto tuyo saberlo en absoluto. ¿Por qué la gente está obsesionada con que ella esté embarazada o no? No lo entiendo ”.

Esta no es la primera vez que Gaga se ve obligada a encarar especulaciones sobre su cuerpo. En 2017, escribió un breve mensaje a sus fans en una publicación de Instagram que decía: “Escuché que mi cuerpo es un tema de conversación, así que quería decir: estoy orgullosa de mi cuerpo y ustedes también deberían estar orgullosos del suyo. No importa quién seas o qué hagas”.

“ Podría darte un millón de razones por las que no necesitás prestarle atención a nada ni a nadie para tener éxito ”, continuó el intérprete de “Born This Way”. “Sé vos y sé implacablemente auténtico. Eso es cosa de campeones. Muchas gracias a todos por apoyarme. Los amo, chicos”, indicó.

