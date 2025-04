El inesperado saludo de Wanda Nara a Maxi López por su cumpleaños

Wanda Nara volvió a sorprender en las redes sociales en medio de su batalla legal y mediática con Mauro Icardi. A través de sus historias de Instagram, la modelo hizo un emotivo posteo por el cumpleaños de Maxi López, su primer esposo y padre de sus tres hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto.

Por medio de sus redes sociales, Wanda homenajeó a López por sus 41 años con una tierna postal, en la que también aparecen sus tres hijos, las dos hijas que tiene la modelo con Mauro Icardi, Isabella y Francesca, y la actual esposa del exfutbolista, Daniela Christiansson. Al parecer, por el fondo en el que se ve un pelotero, se trata de una postal retro del festejo de alguno de los chicos.

“Gracias por estar cuando más te necesité. Feliz cumpleaños Max”, sumó la mediática junto con dos emojis en forma de corazón. Con esto, una vez más, quedó demostrado que sus diferencias con Maxi López quedaron en el pasado y que ya está todo más que bien entre ellos. Cabe destacar que dos días atrás, el martes 1 de abril, la conductora argentina ya había dejado esto en claro cuando le dedicó un tierno saludo a Elle, la hija que tiene su ex con Christiansson, quien cumplió dos años de vida.

Wanda Nara felicitó a Maxi López por su cumpleaños

Con una foto de sus tres hijos junto a su hermanita, Wanda conmemoró la fecha y expresó su cariño hacia la beba y sus padres. “Felices dos años, Elle. Sos una muñequita. Te extrañan mucho tus hermanos”, escribió sobre la imagen. Por su parte, el ex River Plate saludó a su única hija mujer con una foto en la que se la ve alzándola. Más tarde, posó junto a su pareja y la pequeña frente a cámara con una sonrisa en el rostro. “Feliz cumple 2. Mi amor”, escribió y agregó: “Amor de nuestras vidas”.

Wanda Nara y la imagen con la que saludó a la pequeña de Maxi López por su cumpleaños (Foto: wanda_nara)

Si bien Valentino, Benedicto y Constantino tienen excelente relación con su padre, quien vive en Suiza con su esposa y Elle, no pudieron asistir al festejo por su cumpleaños, ya que actualmente están en Argentina, país en el que residen con Wanda Nara. Para consolarlos por no poder estar con su hermana menor, su madre les horneó muffins caseros de chocolate y vainilla y los mostró en su perfil de Instagram. “Esperando a mis hijos, todo casero”, detalló la ex conductora de Bake Off Famosos (Telefe).

Wanda Nara esperó a sus hijos con muffins caseros, el día del cumpleaños de su padre