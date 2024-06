Esta es la rutina de belleza que Nicola Coughlan, la estrella de Bridgerton, realiza para tener la piel radiante

Escuchar

La primera parte de la tercera temporada de la serie de Netflix Bridgerton se estrenó con más 45,1 millones de vistas en una semana, según anunció la plataforma de streaming. El fanatismo que generó esta historia protagonizada por Nicola Coughlan traspasa las pantallas y los espectadores quieren saber todo sobre ella. La actriz, de 37 años, es elogiada por su aspecto radiante y ha despertado la curiosidad sobre su rutina de cuidado de la piel. Es por eso que recientemente compartió sus tips de skincare en un video.

La intérprete de Penélope Featherington asegura que la parte fundamental para tener una buena salud en la piel es el uso diario de un dispositivo facial, reveló para Vogue Beauty Secrets.

La artista desliza el aparato con pequeñas descargas eléctricas por su mandíbula, mejillas e incluso la frente. Según ella, esto “realmente funciona” para levantar y tonificar la piel, dándole una apariencia más esculpida. En el último tiempo, esta técnica cobró muchísima popularidad entre las celebridades.

Luego, Coughlan aplica el suero hidratante de The Ordinary en su rostro y cuello, del cual destaca su capacidad para hidratar y dar volumen gracias a que contiene ácido hialurónico en su fórmula. Además, recomienda una crema nutritiva para contorno de ojos de Tatcha, formulada con ingredientes que minimizan arrugas y aumentan la firmeza de la piel.

Como toque final, antes de aplicar el maquillaje, Coughlan utiliza la crema hidratante The Dewy Skin Cream de Tatcha. La actriz recomienda insta a no saltarse estos pasos antes de seguir con todo lo demás y mucho menos dejar de lado la protección solar diaria. Para eso, utilizó el humectante Fenty Hydra Visor con SPF, que contiene niacinamida, una sustancia que ha cobrado popularidad recientemente por su presencia en productos asiáticos.

Así es el dispositivo facial de NuFace que usa Nicola Coughlan Captura de pantalla - Vogue Beauty Secrets

Con estos pasos, Coughlan demuestra dentro y fuera de la pantalla que la clave para una piel radiante va más allá del maquillaje, con una importante rutina de cuidado de piel.

Nicola Coughlan contó cómo respondió a las críticas de algunos usuarios: “Fue increíblemente empoderador”

La actriz tiene una comunidad de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Los fanáticos de Bridgerton la aman y la elogian permanentemente por sus dotes como artista. Sin embargo, como ella misma reconoció, también son frecuentes algunas posturas en su contra. Coughlan reveló que ha recibido algunos desplantes y que les respondió a sus críticos con un mensaje contundente, especialmente con un fragmento de uno de los capítulos que se estrena este jueves 13 de junio junto, con la segunda parte de la temporada 3 de la serie de Netflix.

Nicola Coughlan interpreta a Penelope Featherington en Bridgerton HAMPSTEAD_LD_302_071922_02707

“Hay una escena en la que estoy muy desnuda ante la cámara y esa fue mi idea, mi elección. Simplemente, lo sentí como la mejor respuesta a todos los cometarios maliciosos sobre mi cuerpo”, aseguró y agregó que para ella fue “increíblemente empoderador” poder hacerlo. “Me sentí hermosa en ese momento y pensé: ‘¡Cuando tenga 80 años, quiero recordar esto y recordar lo sexy que me veía!’”, expresó: “Me sentí genial con la desnudez de mi personaje esta temporada porque no solo lo consentí, sino que lo conduje”.

