Cantante mexicano fue a tramitar su visa de EE.UU., pero una pregunta vinculada con “los narcos” lo desconcertó

Aunque el regional mexicano goza de fama mundial, algunas polémicas recientes rodean al género musical debido al surgimiento de cantantes que interpretan “narcocorridos”. Y pese a que no todos los inmiscuídos en este género aprueban las controversiales piezas, la simple idea de ello puede generarles problemas; tal como le sucedió al cantante Diego Herrera.

Diego Herrera, el cantante de regional mexicano que fue cuestionado por autoridades de EE.UU.

En días recientes, el cantante de regional mexicano, Diego Herrera, se presentó ante la Embajada de Estados Unidos en México para tramitar su visa de turismo. Dentro de todos los cuestionamientos que conlleva el trámite, hubo una pregunta que le llamó la atención, ya que se enfocó específicamente en el tipo de canciones que interpreta como parte de su trabajo

Diego Herrera también es aficionado a la charrería @diegoherreraytu vía Instagram

En concreto, las autoridades estadounidenses buscaban saber si Diego interpretaba narcocorridos como lo hacen algunos colegas de su industria. “Yo no canto corridos de este tipo, yo estoy en lo mío, en los corridos de caballos, las canciones románticas y listo, a darle, a cumplir con las reglas; yo enseñé lo que hacía y me la aprobaron (la visa), pero todavía no me la entregan”, dijo Herrera a Telemundo.

Diego Herrera es una de las voces más prometedoras del regional mexicano actual @diegoherreraytu vía Instagram

Con este testimonio, Herrera tomó posición en contra de los narcocorridos, un subgénero del regional mexicano que narra historias relacionadas con el narcotráfico y las figuras más famosas del crimen organizado. A través de muchas de sus letras, se cuentan relatos de violencia, poder, riqueza y la vida fuera de la ley.

¿Qué dice la ley estadounidense sobre los narcocorridos?

De acuerdo a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, el gobierno tiene la facultad de negar o de revocar visas si considera que el titular participó en actividades que promueven o glorifican al crimen organizado. Esto incluye la interpretación de canciones que hagan apología del delito, al igual que muchos narcocorridos.

Según la gravedad de las letras o la participación indirecta de los titulares, las visas revocadas por apología del delito pueden quedar inhabilitadas para solicitarlas nuevamente, pero también pueden suspenderse de manera definitiva y/o dar pie a una investigación más profunda por parte de las autoridades.

El cantante originario de Mazatlán (Sinaloa) contó que no esperaba que le preguntaran directamente sobre los narcocorridos @diegoherreraytu vía Instagram

La situación actual de los narcocorridos en México y la respuesta del público

Dada la popularidad de los narcocorridos a la par de delicadas situaciones de violencia por causa del crimen organizado, el gobierno mexicano invitó a artistas del regional mexicano a ser más cuidadosos con el tipo de corridos que interpretan. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esto “no era prohibición, sino una recomendación”, hay gobiernos estatales que toman acciones más concretas al cancelar presentaciones de algunos exponentes del género.

En días recientes, resaltó el caso del cantante Luis R. Conriquez, quien al igual que Herrera se niega a incluir narcocorridos en su repertorio más vigente. Sin embargo, la respuesta de algunos asistentes al último concierto de Conriquez en el Palenque de la Feria de Texcoco, fue cometer actos vandálicos en las instalaciones a manera de “protesta”.

Junto a otros colegas de la industria, Herrera se posiciona en contra de los narcocorridos y de interpretaciones similares @diegoherreraytu vía Instagram

En contraste a la situación de Luis R. Cortiquez y Diego Herrera, está la agrupación “Los Alegres del Barranco”, a quienes hace semanas se les revocó la visa americana por proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”, capo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación) mientras interpretaban narcocorridos.

Si bien la banda no está acusada directamente de cometer un delito, las autoridades migratorias consideraron que sus acciones recientes constituían una glorificación de un criminal sancionado por EE.UU., lo que entra en conflicto con su política de seguridad nacional, así como con una de sus principales problemáticas.