Eugenio Derbez, actor mexicano: “Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz”

El actor mexicano Eugenio Derbez denunció públicamente que la comunidad latina en Estados Unidos enfrenta “campañas de intimidación” y ataques orientados a inhibir su voto en las elecciones de noviembre. En un acto realizado en California, subrayó que adoptó la ciudadanía estadounidense hace varios años con la convicción de hacer valer su peso electoral y sentenció: “Estaba decidido a hacer oír mi voz”.

La denuncia del actor mexicano Eugenio Derbez frente a las elecciones del 3 de noviembre

Durante una conferencia de prensa realizada el 15 de octubre en Los Ángeles, en California, Derbez cuestionó las tácticas destinadas a disuadir la participación cívica de la población latina. “Esto no es una coincidencia, no lo es. Yo les pregunto a todos ustedes: ¿Si su voto no fuera importante, por qué están tratando de intimidarnos para no votar? ¿Qué temen aquellos que nos quieren intimidar?“, inquirió.

El actor Eugenio Derbez remarcó su respaldo al candidato latino Xavier Becerra @ederbez

En el marco del cierre del Mes de la Herencia Hispana en Los Ángeles, el actor mexicano enfatizó que el miedo solo beneficia a quienes buscan limitar la influencia latina en las decisiones públicas del país. En esa línea, aseguró que existe un temor a que los hispanos reconozcan el poder de su voto y comiencen a ocupar cargos de alta responsabilidad política.

“Tienen miedo de que los votantes se den cuenta de que su voto es su voz, que su voto es su poder, y tienen miedo de vernos en puestos de poder”, sostuvo, citado por El Financiero.

Luego, enfatizó la necesidad de unión de los latinos en Estados Unidos y se refirió a su propia experiencia. “Juntos somos poderosos y usaremos nuestro poder. Me convertí en ciudadano estadounidense hace varios años porque estaba decidido a hacer oír mi voz”, concluyó.

El respaldo de Derbez a Xavier Becerra

Durante su intervención, Derbez remarcó su respaldo al candidato demócrata Xavier Becerra, con raíces latinas, quien buscará la gobernación de California tras la finalización del mandato de Gavin Newsom.

El actor resaltó que un triunfo de Becerra significaría tener al primer gobernador latino en California en más de 150 años, en un estado donde la población hispana representa cerca del 40% del total.

Becerra, abogado de ascendencia mexicana que se desempeñó como congresista, fiscal general de California y secretario de Salud federal durante la administración de Joe Biden, llamó recientemente a los latinos a votar en EE.UU. En su declaración, citó el caso de los dreamers, como se conoce a los migrantes amparados por el programa de protección temporal DACA.

Xavier Becerra, candidato a gobernador de California, llamó a los latinos a votar en las elecciones del 3 de noviembre GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Voten por los ‘dreamers’ y voten por las familias de ellos, que también están en las sombras y esperan un día poder salir y no ser atacados por el ICE”, expresó en el acto, informó Telemundo. Luego, se refirió a la importancia del voto latino en los próximos comicios.

“Sabemos el poder de nuestro voto, sabemos la potencia que tiene nuestra comunidad y que sabemos que el 3 de noviembre es un día clave. Voten en contra de Donald Trump y su política”, lanzó.

Quién es Xavier Becerra, el demócrata que llamó a los latinos a votar en EE.UU.

Nacido el 26 de enero de 1956 en Sacramento, California, en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos, Becerra se graduó de la licenciatura de Economía y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Stanford. Con estas acreditaciones, se convirtió en la primera persona de su familia en obtener un título universitario.

En el ámbito político, trabajó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de California en 1987, cuando el demócrata John Van de Kamp era el fiscal general. En 1990, dejó el cargo tras ser elegido para la asamblea estatal, donde representó al Distrito 59 en el condado de Los Ángeles.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Tres años después de formar parte de la Asamblea de California, Becerra fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde sirvió 12 mandatos consecutivos entre 1993 y 2017. En ese año, asumió como fiscal general de California, convirtiéndose en el primer latino en ejercer ese cargo.

En ese rol fue el principal opositor a las políticas del presidente Donald Trump en su primer mandato, con más de 122 demandas en defensa de los inmigrantes y el financiamiento de programas públicos.

El 2 de abril del año pasado anunció su candidatura por la gobernación de California. Tras imponerse en las primarias de junio, irá contra el republicano Steve Hilton en los comicios del 3 de noviembre, con el objetivo de convertirse en el primer latino en ocupar el cargo de gobernador del Estado Dorado.