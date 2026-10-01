Demócratas vs. republicanos: quién ganó el debate por la gobernación de California en la previa de las elecciones 2026

El primer debate entre el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton dejó dos visiones de cara a la elección para gobernador de California. Durante una hora, los candidatos discutieron sobre impuestos, vivienda, inmigración, inteligencia artificial y el costo de vida.

Debate en California: Becerra salió fortalecido ante Hilton

El debate se realizó el miércoles por la noche en los estudios de CNN en Burbank y fue el único encuentro del otoño boreal programado entre los dos candidatos.

Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Joe Biden y exfiscal general de California, llegó con una ventaja considerable en la carrera.

Por su parte, Hilton, exconductor de Fox News y estratega político británico, intentó presentar la elección como una oportunidad para romper con décadas de gobiernos demócratas.

Los puntos más destacados del debate fueron:

Hilton responsabilizó a los demócratas por problemas como el alto costo de vida, la falta de vivienda accesible y la situación de las personas sin hogar.

Los dos candidatos presentaron diferencias sobre impuestos, vivienda, inteligencia artificial e inmigración.

Hilton defendió una reducción amplia de impuestos y propuso limitar a 50.000 dólares las tarifas gubernamentales asociadas con nuevas construcciones.

Becerra cuestionó las cuentas de su contrincante y sostuvo que sus propuestas tributarias beneficiarían de manera a los sectores de mayores ingresos.

En inteligencia artificial, ambos coincidieron en que California debe desempeñar un papel central, aunque discreparon sobre el nivel de regulación.

La inmigración generó uno de los intercambios más tensos de la noche.

Becerra defendió su experiencia en distintos cargos públicos, mientras Hilton utilizó su paso por la administración Biden para cuestionar su trayectoria.

Los analistas de Los Angeles Times coincidieron en que Becerra tuvo una actuación más sólida, aunque también señalaron que el demócrata no presentó una visión particularmente definida sobre el futuro del estado.

La cobertura de The New York Times destacó que los candidatos ofrecieron una confrontación mucho más clara que en los debates de las primarias, con Donald Trump y el gobernador Gavin Newsom utilizados como referencias permanentes.

Becerra convirtió a Trump en el eje de su estrategia durante el debate

Según la cobertura de Los Angeles Times, en términos generales, Becerra terminó el debate en una posición más favorable que Hilton. El medio describió al demócrata como una figura autorizada, precisa y capaz de mantenerse a la ofensiva durante buena parte de la noche.

Otro de los analistas sostuvo que Becerra mostró una faceta más combativa que en anteriores debates demócratas y consideró que logró contener los ataques de Hilton.

Los análisis del debate coinciden en que Becerra se impuso en el debate, aunque no definió claramente cómo sería su gobierno en California Noah Berger - FR34727 AP

Sin embargo, también se marcó una debilidad: el candidato demócrata no explicó con suficiente claridad qué significaría para los californianos votar por él ni desarrolló una imagen amplia de cómo pretende conducir el estado durante los próximos años.

Debate en California: Hilton vinculó la elección con un voto por el cambio

La cobertura de CNN presentó el debate como un enfrentamiento en el que ambos candidatos buscaron asociar a su rival a un mandatario. Además de la relación con Trump que planteó el candidato demócrata, Hilton presentó a Becerra como la continuidad de Newsom.

“El cambio viene”: el mensaje de Steve Hilton tras las elecciones de California 2026

Hilton acusó a los demócratas de haber hecho que California sea cada vez más difícil para las personas trabajadoras. En su planteo, el costo de vida, la vivienda y otros problemas del estado son consecuencia de años de gobierno de un mismo partido.

Además, el republicano defendió su propuesta de eliminar el impuesto estatal sobre la renta en los primeros US$150.000 de ingresos y establecer una tasa plana del 8% sobre los ingresos superiores a esa cantidad.

La vivienda también generó un enfrentamiento directo. Becerra habló de reducir obstáculos burocráticos, pero Hilton cuestionó que pudiera ser parte de la solución a un problema que, según su argumento, los propios demócratas contribuyeron a generar.