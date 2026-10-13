Migrantes con ciudadanía en las elecciones 2026: qué llevar y cómo actuar si te impiden votar el 3 de noviembre

Los ciudadanos estadounidenses naturalizados pueden votar en las elecciones federales del próximo 3 de noviembre, si cumplen los requisitos de edad, residencia e inscripción de su estado. Una guía publicada el 29 de septiembre por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) reúne medidas para prepararse, responder ante una objeción en el centro de votación y reportar posibles actos de intimidación.

Cómo votar en las elecciones 2026 de forma segura después de la naturalización

La condición migratoria es decisiva. Según la información oficial de USAGov, una persona que ya obtuvo la ciudadanía puede votar, incluso si se naturalizó recientemente, siempre que reúna las reglas estatales. En cambio, quienes solo tienen una tarjeta de residencia permanente (green card), Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no pueden participar en elecciones federales.

No todos los estados exigen los mismos recaudos: algunos piden una identificación oficial con foto, mientras que otros aceptan documentos alternativos Freepik

NILC recomienda verificar la inscripción con anticipación, revisar el plazo estatal y consultar qué identificación exige el lugar de residencia. Las reglas no son uniformes: algunos estados piden una identificación oficial con foto, mientras que otros aceptan documentos alternativos. También conviene confirmar el centro de votación y las opciones de voto temprano o por correo disponibles en el estado.

Derechos ante problemas en el centro de votación

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés) señala que las leyes federales protegen a los votantes elegibles frente al acoso y la intimidación. También reconoce el derecho a pedir una boleta provisional si el nombre no aparece en la lista del centro, solicitar asistencia lingüística y votar si la persona ya estaba en fila cuando cerraron las urnas.

Archivo.- Un letrero de votación en el departamento de bomberos del municipio de Portsmouth, el día de la elección primaria, el martes 4 de agosto de 2026 en Bay City, Michigan Kaytie Boomer - The Bay City Times

La posibilidad de recibir ayuda lingüística no depende de haber nacido en otro país ni reduce la validez del voto. La EAC indica que un votante puede pedir asistencia a un trabajador electoral si necesita ayuda para leer o comprender el proceso. La disponibilidad concreta de materiales y personal bilingüe puede variar, por lo que conviene consultar con anticipación la oficina electoral local.

Si ocurre un incidente, la guía aconseja mantener la calma, informar a un trabajador electoral y anotar detalles sin infringir restricciones locales sobre fotografías o grabaciones dentro del centro. Para reportes y orientación, la línea de Protección Electoral en español es 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682). La oficina electoral estatal o local sigue siendo la fuente principal para requisitos, horarios y procedimientos.

La preparación práctica puede reducir confusiones. Antes de salir, el votante puede:

Confirmar la inscripción y la dirección del centro de votación

Revisar la identificación exigida por su estado

Guardar los números de ayuda y de la oficina electoral local

Pedir una boleta provisional si su elegibilidad es cuestionada y corresponde hacerlo

Archivo.- Unas personas emiten sus votos el día de las elecciones de Estados Unidos, el martes 5 de noviembre de 2024, en Ames, Iowa Bryon Houlgrave - FR172027 AP

Estas pautas son información general y no sustituyen las reglas del estado. Las fechas de inscripción, los documentos aceptados y los mecanismos de voto anticipado o por correo varían según la jurisdicción, por lo que deben verificarse en el portal electoral oficial correspondiente.

La noticia en pocas líneas

¿Quién puede votar? Los ciudadanos estadounidenses naturalizados que cumplan las reglas de edad, residencia e inscripción de su estado

Los ciudadanos estadounidenses naturalizados que cumplan las reglas de edad, residencia e inscripción de su estado ¿Quién no puede votar en elecciones federales? Residentes permanentes y otras personas que todavía no tienen ciudadanía estadounidense

Residentes permanentes y otras personas que todavía no tienen ciudadanía estadounidense ¿Qué conviene revisar antes? La inscripción, el centro de votación, el plazo estatal y la identificación requerida

La inscripción, el centro de votación, el plazo estatal y la identificación requerida ¿Qué hacer ante una objeción? Pedir ayuda a un trabajador electoral y, cuando corresponda, solicitar una boleta provisional

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.