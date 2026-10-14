Jared Leto vendió por US$12 millones una antigua instalación secreta de la Fuerza Aérea convertida en mansión

El actor Jared Leto vendió por 12 millones de dólares una antigua instalación secreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicada en Hollywood Hills, Los Ángeles, California. La operación se concretó en mayo de 2026, después de que el protagonista de Morbius adquiriera el inmueble en 2015 por US$5 millones.

¿Cómo es la antigua instalación militar que Jared Leto convirtió en una mansión?

Según reveló Page Six, la propiedad cuenta con 14.649 pies cuadrados (aproximadamente 1361 metros cuadrados) y se encuentra en el sector de Laurel Canyon, en las colinas de Hollywood.

La propiedad está ubicada en Laurel Canyon, en Hollywood Hills Captura de pantalla TMZ

Leto, de 54 años, dedicó varios años a restaurar el complejo y conservó elementos vinculados con su pasado militar. El edificio mantiene características de su antigua estructura, que durante décadas estuvo destinada a operaciones de defensa y producción audiovisual.

Entre los espacios que formaron parte de las instalaciones originales se encontraban:

Laboratorios de procesamiento cinematográfico , utilizados para revelar material audiovisual.

, utilizados para revelar material audiovisual. Salas de edición , destinadas a la producción de películas militares.

, destinadas a la producción de películas militares. Bóvedas de almacenamiento, diseñadas para conservar grabaciones de pruebas con armas nucleares.

La residencia también dispone de una terraza en la azotea, donde las imágenes difundidas de la propiedad muestran una mesa de ping-pong y una cubierta que proporciona sombra.

La historia secreta de la mansión de Jared Leto durante la Segunda Guerra Mundial

Según la documentación histórica de la ciudad de Los Ángeles, el complejo estuvo vinculado con operaciones de defensa desde 1941, durante la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, funcionó como Lookout Mountain Air Force Station, una instalación secreta dedicada a la producción y el procesamiento de películas militares, incluidas grabaciones de pruebas nucleares.

En 1969, la Fuerza Aérea retiró la instalación del servicio militar. Con el paso del tiempo, el edificio se transformó en una residencia privada hasta que Leto lo compró en 2015.

¿Quién compró la mansión de Jared Leto por US$12 millones?

El nuevo propietario es Palmer Luckey, un empresario tecnológico de 34 años que fundó Oculus VR y desarrolló el dispositivo de realidad virtual Oculus Rift.

El actor dedicó varios años a restaurar el complejo Fotomontaje realizado con IA (Instragram Jared Leto)

Los registros inmobiliarios identifican a 8935 Lookout Mountain LLC como la sociedad que adquirió el inmueble. Esa empresa tiene como único miembro y administrador a Fiendlord’s Keep Inc.

Esta última compañía se constituyó en California en enero de 2016. Los documentos comerciales estatales identifican a Luckey como director, director ejecutivo, secretario, director financiero y único integrante de la sociedad.

En 2014, Facebook, actualmente Meta, compró Oculus VR por aproximadamente US$2000 millones, cuando Luckey tenía 21 años. En 2017, el empresario cofundó Anduril Industries, una compañía de tecnología de defensa que desarrolla drones autónomos, sensores y otros sistemas militares.

El interés de Palmer Luckey por las antiguas instalaciones militares

La adquisición de la propiedad de Hollywood Hills se suma a otros inmuebles relacionados con la historia militar que posee el empresario. En 2024, Luckey reveló que era propietario de silos subterráneos de misiles fuera de servicio en diferentes puntos de Estados Unidos. También manifestó su intención de reunir esas instalaciones para un futuro proyecto museístico.

A su vez, documentos empresariales citados por Los Angeles Times identificaron un antiguo silo de misiles Atlas, ubicado en Nueva York, como propiedad de Black Omen LLC, una sociedad administrada por Fiendlord’s Keep Inc.